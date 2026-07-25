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Iako se jul često posmatra isključivo kao mesec namenjen berbi i zalivanju povrća, on zapravo označava početak potpuno novog ciklusa. Kada se rane kulture uberu, oslobođene gredice postaju idealno mesto za novi talas setve. Biljke koje brzo niču savršeno napreduju u letnjim uslovima zahvaljujući toplom zemljištu, dugim danima i stabilnim temperaturama. Uz pažljiv odabir sorti, vaša bašta može ostati plodonosna sve do duboke jeseni, a berba se neretko produžava i do prvih mrazeva.

Jul, dakle, nije kraj povrtarske sezone, već otvaranje njenog drugog poglavlja. Mnoge biljke se u ovom periodu ponašaju kao da je proleće, ubrzano klijaju, rastu i rano donose plodove. Najzahvalnije kulture za julsku setvu su rotkvice, niski pasulj (boranija), cvekla, letnje salate i keleraba. Pored njih, odlično uspevaju i radič, crna rotkva, repa, daikon i kineski kupus, mada ih je u ovom periodu često praktičnije uzgajati iz rasada.

Količina povrća koje možete sejati i saditi usred leta je iznenađujuće velika. Najveći izazov je zapravo obezbeđivanje dovoljne količine vlage u prvim danima nakon setve. Pošto je ovo vreme godišnjih odmora, ukoliko nemate sistem "kap po kap", zalivanje može zahtevati dobru organizaciju. Ovaj "drugi talas" setve nije rezervisan samo za profesionalce, reč je o jednostavnoj i efikasnoj strategiji koja donosi izobilje i produžava sezonu mnogo više nego što se to na prvi pogled čini.

Saveti za letnju setvu

Vreme setve: Rano ujutru ili kasno uveče kako biste ublažili toplotni stres kod biljaka.

Zalivanje: Zalivajte češće, ali umereno. Cilj je održavati površinski sloj vlažnim i sprečiti stvaranje tvrde pokorice na zemlji.

Odabir sorti: Uvek birajte semena na kojima je naznačeno da su "otporna na toplotu" ili da "sporo idu u cvet".

Zaštita od sunca: Koristite mreže za senčenje kako biste zaštitili nežne salate i mladi rasad.

Brza reakcija: Prazne gredice popunjavajte odmah nakon ubiranja ranih plodova.

Sukcesivna setva: Sejte biljke u razmacima od 7 do 10 dana kako biste osigurali berbu u kontinuitetu.

Foto: Shutterstock

Rotkvice

Jedno od najpouzdanijih povrća za julsku sadnju. Rastu neverovatno brzo i sjajno podnose vrućinu ako im je tlo malčirano. Za berbu stižu već za tri do četiri nedelje. Postepenom setvom na svakih deset dana osiguraćete berbu sve do septembra. Ključno je samo sačuvati vlagu u površinskom sloju kako bi koren ostao hrskav i sočan.

Niski pasulj (Boranija)

Niske sorte su savršene za ovaj period. Topla zemlja ubrzava klijanje, pa biljke do jeseni daju obilan i stabilan rod. Međutim, letnja suša praćena vrelim vetrom u vreme cvetanja može izazvati opadanje cvetova i gubitak roda, te je redovno zalivanje u toj fazi od presudnog značaja. Letnja setva često bude otpornija na bolesti u odnosu na prolećnu, a idealna je za sadnju na mestima gde su prethodno rasli grašak, spanać ili salata.

Cvekla

Fenomenalno reaguje na letnje uslove, a jul je apsolutno poslednji trenutak za jesenju berbu. U toploti brže napreduje, a njeno mlado lišće možete koristiti kao ukusnu salatu posle samo nekoliko nedelja. Vodite računa da je ne posejete pregusto. Koren se formira tokom avgusta i septembra, dok se berba nastavlja do prvih mrazeva.

Salate

Salate delimo na letnje i jesenje/zimske sorte:.

Letnje salate: Prilagođene su visokim temperaturama i dugom danu, pa u julu birajte one koje su otporne na cvetanje. Traže redovno zalivanje i malčiranje, a najbolje će uspeti u polusenci visokih biljaka (npr. paradajza ili kelja).

Jesenje i zimske salate: Ove sorte vole kraće dane i hladnoću, imaju čvršće listove i daleko manje problema sa puževima. Klijaju na nižim temperaturama i teže idu u cvet. Sade se krajem leta i početkom jeseni za rano prolećno branje, a uz blagu zaštitu lako mogu da prezime.

zelena salata Foto: Gabriel Soler Tomasella / Alamy / Profimedia

Keleraba

Izuzetno zahvalna za jul. Raste brzo, uspešno trpi letnje žege i već u septembru donosi hrskave plodove. Ukoliko je sejete postepeno na svakih 10 do 20 dana, berba se produžava do oktobra. Odličan je komšija peršunu, blitvi i jesenjim salatama.

Praziluk

Može se sejati direktno, ali je leti najpraktičnije saditi ga iz rasada. Korisno je povremeno skratiti gornji deo biljke napola, jer će tako ojačati i razviti moćniji koren. Traži rastresitu zemlju i stalnu vlagu. Zbog opasnosti od bolesti, nikako ga ne sadite na mestu gde je prethodno bio beli ili crni luk.

Šargarepa

Kasne sorte koje posejete krajem juna ili tokom jula donose izuzetno sladak i aromatičan koren na jesen. Zemlja se pre setve mora temeljno usitniti kako bi šargarepa mogla pravilno da raste u dužinu, a ne da se račva i krivi.

Radič

Krajem jula i početkom avgusta pravo je vreme za radič. Uživa u svežijim noćima i kraćim danima, a ukoliko se dovoljno zaliva, dobro toleriše letnje vrućine. Jesenja berba se odlikuje prepoznatljivim bojama i blagom, prijatnom gorčinom.

Peršun lišćar

Može se sejati leti, ali obavezno uzgajajte strpljenje jer mu do klijanja može biti potrebno i do mesec dana. Uporno zalivanje je obavezno. Kada jednom nikne u toploj zemlji, nagradiće vas bogatim lišćem sve do početka zime.

Blitva

Obožava toplotu i seje se u kontinuitetu. Brzo raste i donosi lišće sve do kasne jeseni uz obezbeđenu vlagu i prihranu. Ukoliko primetite da biljka kreće da cveta, samo joj otkinite vrh, tako ćete usporiti cvetanje i drastično produžiti period berbe lišća.

Spanać

Spanać nikako ne sejte u julu jer zbog toplote ekstremno brzo izbacuje cvet! Najkvalitetniji, čvrst i sladak jesenji spanać dobija se od setve tek krajem avgusta.

Foto: Shutterstock

Matovilac

I on je ljubitelj hladnijih noći i kratkih dana, te se seje krajem avgusta. Berba je tokom jeseni i zime. Fenomenalan je na gredicama jer vrlo efikasno suzbija korov.

Boranija (za berbu mahuna)

Može se sejati u junu, a zatim ponovo sredinom avgusta (zavisno od prognoze). Obavezno je zalivanje i razbijanje pokorice okopavanjem. Čim stabljike dostignu 15 do 20 centimetara, nagrnite zemlju oko njih (ogrnite ih). To pomaže biljci da razvije dodatni koren, sačuva vlagu i postane toliko stabilna da vetrovi ne mogu da je polome.

Tikvice

Još uvek je pravo vreme, ali ih sejte direktno u baštu (bez pravljenja rasada). Veoma brzo rastu. Izaberite im propusno zemljište puno sunca, temeljno ih zalivajte i obilato malčirajte zemlju oko njih.

Repa

Meseci jul i avgust savršeni su za setvu repe. U toploj i rastresitoj zemlji neverovatno brzo niče i već na startu jeseni daje hrskav i sočan rod, pod uslovom da ima ravnomernu vlagu.

Crna rotkva

Svoje najsočnije i najčvršće korenje razvija onda kada noći postanu svežije. Zbog toga se crna rotkva uvek seje krajem leta.

Krastavci

Nega je vrlo slična tikvicama. Ukoliko ih sadite iz rasada, mogu doživeti toplotni šok, te im je neophodno često zalivanje. Direktnom setvom semena u drugoj polovini jula dobijate jesenju berbu koja stiže u septembru.

Bosiljak

Iako toploljubiv i uglavnom već uveliko posejan, bosiljak fantastično reaguje na stalno kidanje vrhova (pinciranje) koje mu podstiče bujno grananje. Smestite ga na osunčanu gredicu, a idealno okruženje mu pruža paradajz, koji će ga štititi blagom hladovinom u najtoplijem delu dana.

Komorač

Slobodno ga sejte u julu za kasniju, jesenju berbu. Manje će cvetati, a stvoriće lepe, krupne i mesnate lukovice. Zahteva sunce i vrlo rastresitu zemlju.

Kineski kupus