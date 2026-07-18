Na svakom su ćošku, svi ih nose, a preduzetnici trljaju ruke

Na svakom su ćošku, svi ih nose, a preduzetnici trljaju ruke

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Ako po vrućini prošetate npr. centrom Beograda, Novog Sada ili Niša, primetićete nesvakidašnji prizor: skoro svaka druga osoba u ruci drži mali, šareni prenosivi električni ventilator. Ovaj mali aparat na punjenje preko noći je postao apsolutni hit i obavezan letnji aksesoar, dok su tradicionalne papirne lepeze sada zvanično poslate u istoriju.

Tržišni analitičari i stručnjaci za uvoz ističu da svedočimo fenomenu masovne sezonske potražnje koja je zatekla čak i velike trgovinske lance. Mali mobilni ventilatori ušli su u kategoriju najprodavanije robe u zemlji, odmah pored hladnih osvežavajućih pića i sladoleda.

Koliko se zapravo zarađuje na ovoj letnjoj pomami?

Iza ove ulične groznice krije se jednostavna, ali genijalna ekonomska matematika koja privlači stotine domaćih preduzetnika i uličnih prodavaca. Prema podacima sa velikih azijskih veleprodajnih platformi, nabavna cena ovih uređaja u fabrikama kreće se od jedva 0,50 do 1,5 dolara po komadu, u zavisnosti od kapaciteta baterije i kvaliteta plastike. Kada prođu carinu i stignu na domaće tržište, ti isti ventilatori se na uličnim tezgama, u kineskim robnim kućama i preko društvenih mreža prodaju po ceni od 600 do čak 2.500 dinara.

Uvoznici i preprodavci tako ostvaruju čistu profitnu maržu koja neretko prelazi frapantnih 300 do 500 procenata. Prodavci na frekventnim lokacijama, poput autobuskih stajališta, tokom samo jednog vrelog dana uspeju da prodaju na stotine komada. Početna investicija u nabavku robe otplaćuje se bukvalno u prvih nekoliko sati rada, što ovaj biznis čini jednim od najefikasnijih sezonskih izvora brze zarade u Srbiji.

Ventilator Foto: Youtube

Zašto su mini ventilatori tako popularni

Kupci u Srbiji su brzo shvatili da ovi mali uređaji nisu obične plastične igračke, već izuzetno praktične i izdržljive mašine. Najpopularniji modeli dolaze sa ugrađenim punjivim litijum-jonskim baterijama koje se pune preko standardnog Type-C ili Micro-USB kabla, baš kao i mobilni telefoni. Jedno punjenje od sat vremena obezbeđuje između dva i osam sati neprekidnog rada, u zavisnosti od brzine rotacije elisa.

Proizvođači konstantno inoviraju kako bi privukli različite grupe kupaca i opravdali više cene, a na našem tržištu trenutno su najtraženija tri tipa:

Modeli sa vodenom maglom (mist fans): Poseduju mini-rezervoar u koji se sipa hladna voda, pa uređaj pored vazduha izbacuje i finu, osvežavajuću maglu koja momentalno spušta temperaturu kože. Ventilatori oko vrata (neck fans): Dizajnirani su u obliku modernih slušalica, nose se oko vrata i duvaju direktno ka licu, ostavljajući ruke potpuno slobodnim za nošenje kesa ili vožnju. Multifunkcionalni 3-u-1 uređaji: Modeli koji u sebi imaju ugrađeno LED svetlo ili čak služe kao eksterni punjač (power bank) za hitno dopunjavanje pametnog telefona.

Foto: Promo

Psihologija impulsivne kupovine

Stručnjaci za marketing objašnjavaju da uspeh ovog biznisa leži u takozvanoj "ekstremno impulsivnoj kupovini pod uticajem spoljnih faktora". Kada temperatura vazduha pređe 30 stepeni, a vi se nađete zarobljeni na užarenom asfaltu ili u tramvaju bez klime, vaša racionalna odbrana od trošenja novca potpuno pada u vodu. Potrošač u tom trenutku ne razmišlja dugoročno, već traži momentalno olakšanje.

Ulična tezga sa upaljenim ventilatorima koji šire hladan vazduh u tom trenutku deluje kao fatamorgana i spas. Iznos od nekoliko stotina dinara kupcu ne deluje kao trošak, već kao mala i pristupačna cena za preživljavanje toplotnog udara. Prodavci to odlično znaju, pa svoje pokretne radnje uvek pozicioniraju tamo gde je ljudima najtoplije i gde najduže stoje u mestu – ispred semafora, na stanicama i u blizini turističkih atrakcija.

Instagram i TikTok groznica

Pored nesumnjive funkcionalnosti, ovaj biznis je eksplodirao i zahvaljujući vizuelnom pakovanju i estetici prilagođenoj mlađim generacijama. Mini ventilatori se više ne proizvode u dosadnim, industrijskim bojama. Danas tržištem dominiraju nežni pastelni tonovi – mint zelena, roze, bež i svetloplava, a mnogi modeli na sebi imaju silikonske uši medvedića, svetleće elemente ili simpatične stikere.

Ovakav izgled učinio ih je viralnim na društvenim mrežama poput TikToka i Instagrama. Mladi influenseri masovno snimaju video-klipove u kojima pokazuju kako im prenosivi ventilatori pomažu da im se šminka ne razmaže tokom letnjih vrućina, ili kako ih koriste za pravljenje efekta vetra u kosi tokom fotografisanja.

Siva zona i inspekcije: Da li ulični prodavci rade po zakonu

Kao i svaki biznis koji donosi brzu i veliku zaradu na ulici, i prodaja mini-ventilatora privukla je pažnju nadležnih organa. Dok legalne prodavnice i registrovani onlajn šopovi uredno plaćaju porez i izdaju fiskalne račune, na ulicama gradova prisutan je veliki broj nelegalnih preprodavaca koji robu nude "iz torbe" ili sa improvizovanih kartonskih kutija.

Komunalna milicija i tržišna inspekcija tokom letnjih meseci pojačavaju kontrole na ključnim gradskim tačkama kako bi suzbile sivu ekonomiju. Prodavcima bez uredno prijavljene delatnosti i dozvole za zauzeće javne površine prete rigorozne kazne i zaplena kompletne robe. Ipak, visoke profitne marže su toliki mamac da mnogi svesno rizikuju kazne, svesni da u samo jednom uspešnom vikendu mogu da zarade prosečnu srpsku platu i pokriju sve eventualne troškove rizika.