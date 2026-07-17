Slušaj vest

Privredno društvo „Srbijašume“ bilo je domaćin trodnevne studijske posete delegacije preduzeća za gazdovanje šumama Republike Češke, koju su činili generalni direktor Jozef Vojaček, direktori sektora Pavel Karpata, Jan Siksta, Martin Zajiček i Jozef Svoboda, kao i ataše Republike Češke Vladimir Vana.

Foto: Srbijašume

Poseta je započela radnim sastankom sa v.d. generalnim direktorom PD „Srbijašume“ Krstom Janjuševićem i njegovim saradnicima, uz prisustvo predstavnika Uprave za šume, JP „Vojvodinašume“, Instituta za šumarstvo Beograd i Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Novi Sad. Tom prilikom razmenjena su iskustva o sistemima gazdovanja šumama i lovištima u Srbiji i Češkoj, kao i o mogućnostima za unapređenje međusobne saradnje. Prvog dana gosti su obišli lovište Trešnja, Šumsku upravu Avala i Avalski toranj.

Drugog dana delegacija je boravila na području Šumskog gazdinstva „Stolovi“ Kraljevo, gde je posetila Reprocentar za proizvodnju autohtonih vrsta riblje mlađi „Tolišnica“, a potom gazdinske jedinice „Čemerno“ i „Gornja Studenica“. Stručnjaci PD „Srbijašume“ predstavili su načine gazdovanja bukovim, bukovo-jelovim i smrčevim šumama, dok je u nastavku posete delegacija obišla manastir Studenicu i upoznala se sa načinom upravljanja Parkom prirode „Golija“ – Rezervatom biosfere „Golija–Studenica“, kojim upravlja PD „Srbijašume“.

Foto: Srbijašume

Trećeg dana gosti su posetili Šumsko gazdinstvo „Golija“ Ivanjica, gde je održan radni sastanak posvećen aktuelnim izazovima i savremenim pristupima u gazdovanju šumama. Na molbu delegacije organizovan je i kratak obilazak lokalnog preduzeća za preradu drveta, nakon čega je poseta završena u Semenskom centru i rasadniku „Požega“, u okviru Šumskog gazdinstva „Užice“. Tom prilikom predstavljeni su proizvodni kapaciteti, tehničko-tehnološka rešenja u semensko-rasadničkoj proizvodnji, kao i planovi za njihovo dalje unapređenje, za koje su obezbeđena sredstva kroz projekat FOREST Invest.

Po završetku posete predstavnici obe delegacije ocenili su da je program bio izuzetno sadržajan, informativan i koristan, te da je postavio čvrste temelje za buduću stručnu i poslovnu saradnju. Posebno je istaknut značaj kontinuirane razmene znanja, iskustava i dobrih praksi u oblasti održivog gazdovanja šumama, očuvanja prirodnih resursa i razvoja šumarske struke.

1/5 Vidi galeriju Uspešno završena trodnevna studijska poseta delegacije preduzeća za gazdovanje šumama Republike Češke PD „Srbijašume“ Foto: Srbijašume

Predstavnici preduzeća za gazdovanje šumama Republike Češke zahvalili su rukovodstvu i zaposlenima PD „Srbijašume“ na srdačnom gostoprimstvu, uspešnoj organizaciji i realizaciji posete, uz upućen poziv za uzvratnu posetu Češkoj Republici.

Trodnevna studijska poseta još jednom je potvrdila da su međunarodna saradnja, razmena stručnih iskustava i zajednički rad na unapređenju održivog gazdovanja šumama važan preduslov za razvoj savremenog šumarstva i očuvanje prirodnih resursa.