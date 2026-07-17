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Ovo je četvrta godina zaredom kako građani svoje poreske prijave podnose na osnovu unapred pripremljenih prijava koje im Poreska uprava dostavlja elektronskim putem, čime je postupak prijavljivanja značajno pojednostavljen i unapređen.

Obavezu podnošenja prijave imali su građani koji su u 2025. godini ostvarili godišnji dohodak veći od 5.439.096 dinara, što predstavlja trostruki iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. Poreske prijave podnose se isključivo u elektronskom obliku, preko portala "ePorezi".

Profil poreskih obveznika i najveći prihodi

Prema podacima iz podnetih prijava, izdvajaju se sledeći statistički podaci:

Najčešća zanimanja: Menadžer, direktor, inženjer, ekonomista, IT stručnjak i pravnik.

Polna struktura: Muškarci čine 88% ukupnog broja prijavljenih obveznika.

Najveći broj prijava: Čak 18.302 prijave podnete su sa teritorije koju pokriva Odsek za koordinaciju poreske kontrole Beograd. Istovremeno, 72% od 100 najvećih prijavljenih prihoda odnosi se na obveznike sa tog područja.

Top 100 najvećih prihoda: Prijavljeni prihodi kod 100 fizičkih lica sa najvećim prihodima (od kojih su 96% domaći državljani) kreću se u rasponu od oko 148 miliona do 1,6 milijardi dinara.