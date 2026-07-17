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Američka kompanija Uber ponudila je gotovo 15 milijardi dolara za preuzimanje nemačkog Delivery Heroa, vlasnika platforme Glovo, čime bi nastao jedan od najvećih svetskih servisa za dostavu hrane.

Uber je ponudio 41,50 evra po akciji, čime je vrednost kompanije procenjena na oko 14,8 milijardi dolara. Ponuda je oko 34 odsto veća od prosečne cene akcija u prethodna tri meseca, piše hrvatski oslovni dnevnik.

Uber već poseduje nešto manje od 25 odsto akcija Delivery Heroa, a preuzimanje će biti realizovano ako ponudu prihvate akcionari koji imaju najmanje 50 odsto plus jednu akciju. Upravni i nadzorni odbor Delivery Heroa već su odobrili posao, a završetak transakcije očekuje se u drugoj polovini naredne godine.

U okviru dogovora, Uber se obavezao da će do 2031. godine uložiti dve milijarde dolara u Nemačku, kao i da će najmanje do 2029. godine zadržati zaposlene i sedište kompanije u Berlinu.

Spajanjem Uber Eatsa i Delivery Heroa nastala bi platforma koja posluje u 99 zemalja, sa procenjenom bruto vrednošću isporučene robe od 236 milijardi dolara u 2025. godini.

Ipak, zbog velikog prisustva obe kompanije na istim tržištima u Evropi, Aziji, na Bliskom istoku i u Latinskoj Americi, očekuje se detaljna provera regulatora za zaštitu konkurencije.

Delivery Hero je osnovan 2011. godine u Berlinu i tokom godina je brojnim akvizicijama izrastao u jednog od najvećih svetskih igrača u dostavi hrane, dok Uber ovim preuzimanjem želi da dodatno ojača svoju poziciju na globalnom tržištu.