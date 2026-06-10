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Španska kompanija za brzu dostavu Glovo zvanično je potvrdila da će u potpunosti obustaviti svoje poslovanje na tržištu Bosne i Hercegovine. Krajnji rok za gašenje operacija je 10. avgust 2026. godine.

Ova informacija, koja je medijima prosleđena putem agencije zadužene za marketinško zastupanje Glova u BiH, definitivno potvrđuje odlazak jednog od najpoznatijih servisa za dostavu s tržišta BiH.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, odluka o povlačenju iz Bosne i Hercegovine doneta je na globalnom nivou, a osnovni motiv je strateško prestrojavanje kompanije.

- Ova odluka ima za cilj dodatno fokusiranje prisustva kompanije Glovo na tržištima kako bi se napori i investicije usmjerili prema ključnim tržištima s visokim potencijalom rasta. Time će Glovo moći bolje da služi milionima korisnika širom sveta koji se svakodnevno oslanjaju na njegovu aplikaciju - saopšteno je.

Kada je reč o zaposlenima i radnicima na koje će direktno uticati gašenje aplikacije, iz kompanije ističu da će im pružiti neophodnu podršku. Zahvalili su se svima na izuzetnom doprinosu i predanom radu tokom proteklih godina, uz obećanje da će kroz ovaj tranzicijski period proći uz "najveću moguću pažnju i poštovanje".

Zatvaranje kompanije ovakvog obima sa sobom povlači i pitanje dugovanja prema brojnim restoranima, trgovinama i drugim partnerima u BiH. Ipak, iz Glova uveravaju da razloga za brigu nema.

- Želimo da istaknemo važnost lokalnog ekosistema u Bosni i Hercegovini. Pružamo apsolutno uverenje svim uključenim stranama da ćemo ispuniti sve svoje finansijske i zakonske obaveze - zaključili su u saopštenju.

Glovo je na tržištu Bosne i Hercegovine bio prisutan nekoliko godina, a nakon 10. avgusta ove godine, građani će za dostavu hrane i namirnica morati da se okrenu preostalim alternativama na domaćem tržištu.

Biznis Kurir/B92.net

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