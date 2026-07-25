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Umesto letnjih vrućina na obali, gužve i napornog puta, penzioneri sve češće biraju spoj vrhunskog smeštaja, lekovite vode i stručnog medicinskog nadzora. Letnji odmor u srpskim banjama postao je čak simbol prestiža, ali i najpametnije ulaganje u sopstveno zdravlje.

U zavisnosti od toga da li traže moderan spa odmor, tradiciju ili mirnu prirodu, ponuda u najpoznatijim lečilištima značajno varira po ceni i sadržaju. Iako cene boravka u vrhunskim hotelima često prevazilaze cene prosečnog letovanja u Grčkoj, popunjenost kapaciteta tokom cele letnje sezone pokazuje da za kvalitetnom ponudom postoji ogromna potražnja.

Banja Vrdnik: Luksuzni letnji predah na padinama Fruške gore

Banja Vrdnik je postala glavna letnja destinacija za penzionere koji traže moderan odmor uz vrhunski komfor i lekovitu termalnu vodu. Smeštena u hladovini Fruške gore, ova banja pruža savršen beg od gradskih žega, dok kompleks bazena sa termalnom vodom nudi idealne uslove za oporavak zglobova i cirkulacije.

Za celodnevni odmor i smeštaj u kompleksima sa pet zvezdica, poput "Fruških Termi", potrebno je izdvojiti od 120 do preko 200 evra po osobi za noć na bazi polupansiona. U ovu cenu uračunato je neograničeno korišćenje vodenog sveta, sauna i medicinskih tretmana. Zbog visokih cena, letovanje u Vrdniku najčešće biraju penzioneri koji cene vrhunsku uslugu na nivo evropskih odmarališta, gde na jednom mestu imaju i odmor i zdravstvenu negu.

Foto: Privatna Arhiva

Vrnjačka Banja: Tradicionalno letovalište sa bogatim kulturnim životom

Vrnjačka Banja već decenijama drži titulu najpopularnijeg banjskog mesta, a tokom leta nudi poseban ugođaj starijim gostima koji vole šetnje i društveni život. Ravne, uređene promenade u hladu drvoreda uz Vrnjačku reku, brojni koncerti i festivali čine da letovanje ovde bude ispunjeno sadržajem od jutra do večeri.

Cene letovanja zavise od izbora smeštaja i zdravstvenih paketa. Boravak u privatnim lux hotelima sa bazenima i spa centrima kreće se od 70 do 150 evra po danu, dok obuhvatni "BO dan" u Specijalnoj bolnici Merkur, koji uključuje kompletan lekarski pregled, sve terapije, hranu i smeštaj, iznosi između 50 i 90 evra dnevno po osobi. Penzioneri ovde rado kombinuju lečenje digestivnog trakta i šećerne bolesti sa letnjim opuštanjem.

Foto: Kurir Televizija

Banja Koviljača: Kraljevski mir i najefikasnije lekovito blato

Za penzionere koji leti beže od gužve i buke, Banja Koviljača je nezaobilazan izbor. Poznata po jednom od najlepših parkova u ovom delu Evrope i čuvenoj dvorani Kur-salon, ova banja nudi gospodsku atmosferu i dokazano delotvorne terapije lekovitim blatom i sumporovitom vodom.

Letovanje u Koviljači je nešto pristupačnije u odnosu na Vrdnik, ali i dalje drži nivo koji privlači klijentelu više platežne moći. Cene hotelskog pansiona sa uključenim terapijama u Specijalnoj bolnici ili privatnim vilama kreću se od 45 do 90 evra dnevno. Posebno su popularni paketi u autentičnom "Kraljevskom kupatilu", gde pojedinačni opuštajući i lekoviti tretmani koštaju od 2.000 do 5.000 dinara.

Foto: Kurir/T.I.

Šta sve ulazi u cenu i zašto se penzioneri odlučuju za banje

Za razliku od klasičnog letovanja na moru gde plaćate samo smeštaj i prevoz, letnji boravak u ovim banjama pruža kompletnu zdravstveno-rekreativnu uslugu. Penzioneri koji izdvajaju veće iznose za letovanje u cenu dobijaju stalnu dostupnost lekara specijalista, fizikalne terapije, izmeren pritisak i šećer u krvi svako jutro, kao i hranu prilagođenu njihovim zdravstvenim potrebama.

Računica pokazuje da dvonedeljno letovanje za dvoje u boljim banjskim kapacitetima košta od 1.200 do preko 2.500 evra. Ipak, situirani penzioneri ističu da im je ulaganje u zdravlje, mir i bezbednost tokom letnjih meseci daleko važnije od bilo kog drugog vida turizma.