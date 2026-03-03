Slušaj vest

Svega 20 kilometara od graničnog prelaza Horgoš, gradić Morahalom nastavlja da dominira regionalnom mapom zdravstvenog i rekreativnog turizma. Ono što je nekada počelo kao lokalno kupalište, danas je u 2026. godini sofisticirani velnes centar, koji uspešno balansira između tradicionalnog lečilišta i modernog vodenog parka.

Modernizacija i digitalizacija kupališta

Ulazak u kompleks 2026. godine više ne podrazumeva čekanje u redovima. Sistem onlajn rezervacija i pametnih narukvica (smart bands) postao je standard. Ove narukvice služe kao ključ za ormariće, ali i kao digitalni novčanik kojim plaćate hranu i piće u okviru kompleksa, što eliminiše potrebu za nošenjem gotovine u zonu bazena.

Banja danas raspolaže sa preko 20 bazena, od kojih je značajan broj renoviran u poslednje dve godine, sa posebnim fokusom na ekološki prihvatljivo grejanje vode korišćenjem geotermalnih izvora i solarne energije.

"Zlatna voda"

Srce Morahaloma ostaje njegova termalna voda, poznata kao "bela" i "zlatna" voda, koja izvire sa dubine od 660 metara. Sa temperaturom od oko 39°C na izvoru, ova voda je bogata alkalnim hloridima i jodom.

U 2026. godini, medicinski blok je dodatno proširen, a Morahalom je postao regionalni lider u post-traumatskoj rehabilitaciji sportista.

Dok stariji posetioci uživaju u tihoj zoni i saunama, mlađi imaju svoj "grad u gradu". Unutrašnji dečji bazeni sa toboganima koji rade tokom cele godine sada su obogaćeni interaktivnim digitalnim projekcijama, pretvarajući brčkanje u pravu avanturu.

Sauna park je takođe doživeo procvat, pored klasičnih finskih i infracrvenih sauna, danas su izuzetno popularni "sauna seansi" programi koje vode profesionalni majstori saune, kombinujući aromaterapiju i specifične tehnike vitlanja peškirom radi bolje cirkulacije.

Gastronomija i smeštajni kapaciteti

Morahalom više nije samo mesto za jednodnevni izlet. Izgradnja novih hotela sa 4 zvezdice koji su toplim hodnicima direktno povezani sa bazenima podigla je nivo usluge.

Gastronomska ponuda u 2026. godini prati trendove, pored nezaobilaznog mađarskog gulaša i čuvenih langoša, restorani unutar kompleksa sada nude i "velnes menije".

Cene u okviru banje

Iako je inflacija korigovala cene u celoj Evropi, Morahalom je zadržao status jeftine destinacije u poređenju sa sličnim centrima u Austriji ili Sloveniji.

Cena dnevne karte kreće se oko 15-18 evra, sa značajnim popustima za decu, penzionere i porodice.

U okviru same banje postoji nekoliko ekspres restorana i čuveni mađarski kiosci, gde se gulaš ili dnevni meni, odnosno kvalitetan obrok u restoranu unutar banje mogu naći za između 9 i 13 evra, dok je za piće potrebno izdvojiti između 2 i 3 evra.

Smeštaj i cene noćenja

Cena noćenja u privatnim apartmanima u neposrednoj blizini banje kreće se od 40 do 60 evra po noći za dve osobe. Hoteli sa 4 zvezdice drže cenu od 120 evra pa naviše za polupansion, ali ta cena često uključuje neograničen pristup bazenima i luksuznije spa sadržaje koji nisu dostupni običnim posetiocima.

Banju je svakako moguće posetiti i bez rezervacije hotela i apartmana, odličan je izbor i kao mesto za dnevni izlet, što je čini znatno pristupačnijom.