Na konferenciji Dan internet domena Srbije - DIDS 2026, biće održana panel diskusija „Lokalac na internetu“, posvećena ulozi digitalnih platformi u ostvarivanju konkretnog društvenog uticaja i povezivanju lokalnih zajednica.

U vremenu kada internet oblikuje način na koji komuniciramo, učimo i poslujemo, sve je važnije pitanje kako digitalni prostor može biti iskorišćen za dobrobit zajednice. Panel će kroz primere dobre prakse otvoriti teme odgovornosti, solidarnosti i značaja društveno odgovornih inicijativa u savremenom digitalnom okruženju, uz osvrt na rezultate projekta Lokalac na internetu. Dosadašnje aktivnosti projekta dale su konkretan i merljiv doprinos obrazovanju, mladima i unapređenju uslova rada u zajednici. Donacijama su unapređeni uslovi rada prodavaca uličnih novina organizacije Liceulice kroz nabavku opreme za bezbedniji i dostojanstveniji rad, omogućena je poseta učenika Matematičke gimnazije u Beogradu CERN-u radi podsticanja interesovanja za nauku i istraživanje, kao i finansirana učešća mladih talenata Centra „Nikola Tesla“ na svetskim takmičenjima, gde su osvojili ukupno 27 međunarodnih medalja. Podrška je pružena i Kliker IT centru kroz stipendije za decu slabijeg imovinskog stanja, čime je omogućen ravnopravniji pristup digitalnom obrazovanju i razvoju IT veština.

Panel moderira Marijana Borković, stručna saradnica za marketing i komunikacije u RNIDS-u i vođa projekta Lokalac na internetu. Kao inicijatorka projekta, govoriće o dosadašnjim rezultatima, budućim planovima i predstaviće novu kolekciju Lokalca. Tijana Adamov Ignjatović, osnivačica Festivala društveno odgovorne komunikacije „Kampanje sa svrhom“ i inicijative „Žute pantalone“, govoriće o tome zašto je projekat Lokalac osvojio nagradu „Kampanja sa svrhom 2025“ u kategoriji Social, kao i o značaju društveno odgovornih kampanja u digitalnom prostoru. Mirjana Katić, direktorka Matematičke gimnazije u Beogradu, podeliće iskustvo o značaju donacije koju je škola dobila kroz projekat Lokalac i objasniti zbog čega je ta podrška bila posebno važna za učenike i razvoj škole.

Miloš Pešić, osnivač Fondacije 1%, govoriće o izazovima sa kojima se mladi u Srbiji danas suočavaju i o tome kako organizacije i pojedinci mogu doprineti stvaranju boljih uslova za njihov lični i profesionalni razvoj. Panel „Lokalac na internetu“ donosi multidisciplinarni pogled na internet kao prostor koji, uz pravu inicijativu i odgovornost, može postati snažan alat za društvene promene. Tokom jednodnevnog programa konferencije DIDS 2026 biće predstavljena i najnovija istraživanja, panel diskusije i keynote predavanja, koja dodatno osvetljavaju ulogu domena u savremenom poslovanju. DIDS 2026 biće održan 17. marta u Domu omladine Beograda, a registracije za konferenciju otvorene su putem zvaničnog sajta događaja.