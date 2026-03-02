Slušaj vest

Građani Srbije od oktobra prošle godine do sada mogli su da se susretnu sa novim sistemom ulaska/izlaska (EES) u zemlje Evropske unije. U pitanju je automatizovani IT sistem za registraciju državljana zemalja van EU koji putuju na kraći boravak, svaki put kada pređu spoljne granice bilo koje od 29 evropskih zemalja.

Postepeno uvođenje EES sistema na spoljnim granicama Šengena je počelo sa radom 12. oktobra 2025. godine dok će njegova puna implementacija na svim EU graničnim prelazima biti postignuta do 10. aprila 2026. godine, podseća za "Blic" Nemanja Bekić, menadžer za odnose s javnošću Easytovisa.

- Od tog trenutka u punom kapacitetu startuje automatizovana registracija biometrijskih podataka (otiska prstiju i fotografija) i to će zameniti ručno stavljanje pečata u pasoše za putnike koji nisu državljani EU i koji kratkoročno borave. Takođe će sadržati i evidenciju odbijanja ulazaka - ističe on.

Podsetimo, EES je na početku bio primenjivan po nekoliko sati dnevno na granicama sa EU, to vreme se mesecima produžavalo, a od 10. aprila radiće non-stop, od 00 do 24.

S druge strane, ETIAS (Evropski sistem za informacije i autorizaciju putovanja) očekuje se u četvrtom kvartalu 2026. godine, tj. šestog meseci nakon pune implementacije EES-a koja je najavljena u aprilu 2026. godine.

Sledi prelazni period ETIAS sistema

- Planiran je prelazni period od najmanje šest meseci nakon početka važenja ETIAS-a, što će putnicima omogućiti da se prilagode pre nego što postane obavezan. Nakon isteka prelaznog perioda, građani iz preko 59 zemalja (uključujući Srbiju, SAD, Veliku Britaniju, Kanadu, Australiju) kojima danas ne treba viza za EU moraće da podnesu zahtev za ETIAS pre putovanja u 30 evropskih zemalja, odnosno 29 zemalja Evropske ekonomske zajednice (EEZ) plus Kipar - objašnjava za "Blic" Nemanja Bekić iz Easytovisa.

Podsetimo, za razliku od tradicionalne vize, ETIAS je elektronski povezan sa vašom putnom ispravom, kao što je pasoš, i važi tri godine ili do isteka putne isprave, u zavisnosti od toga šta nastupi ranije.

Međutim, kako je "Blic" ranije pisao to ne garantuje ulazak u EU. Granične vlasti će i dalje potvrditi da li ispunjavate uslove za ulazak po dolasku.

Na Kelebiji će prvo biti uveden novi sistem prelaska granice Foto: Marko Karović

Kome nije potreban ETIAS

Ljudi kojima nije potreban ETIAS uključuju:

Građani EU koji putuju unutar EU

Državljani evropskih zemalja kojima je potreban ETIAS

Pojedinci sa važećom vizom za dugotrajni boravak ili boravišnom dozvolom koju je izdala država članica

Državljani Andore, San Marina, Monaka, Svete Stolice ili Irske

Građani Velike Britanije zaštićeni Sporazumom o povlačenju

Ako imate dvojno državljanstvo i jedan od vaših pasoša izdala je zemlja EU, možete slobodno putovati sa tim pasošem bez potrebe za ETIAS-om.

Koliko će koštati ETIAS

Podnošenje zahteva za ETIAS putnu dozvolu koštaće 20 evra, a uplata će se vršiti elektronski - putem zvanične ETIAS internet stranice ili mobilne aplikacije.

Postoje, međutim, i izuzeci. Taksa se ne plaća za:

osobe mlađe od 18 godina

osobe starije od 70 godina

članove porodice državljana EU

članove porodice državljana zemalja van EU koji imaju pravo slobodnog kretanja unutar Unije

Za sve ostale plaćanje je obavezno.

Stanje sa izdavanjem viza nakon uvođenja novih izmena u EU

Prema rečima Nemanje Bekića, sam proces podnošenja zahteva za vizu u ambasadama i konzulatima (papirologija, dokaz o sredstvima, osiguranje) ostao je suštinski isti, s tim što je EES doprineo digitalnoj umreženosti sa svim graničnim prelazima EU.

- Za državljane Republike Srbije vizni režim EU se odnosi na dugoročne boravke (rad, studije, preseljenje), dok za kratkoročne posete (turizam, poslovna putovanja,..) nije potrebna viza, za te posete će se primenjivati ETIAS od oktobra 2026. godine - objašnjava Bekić za "Blic".

Još jedna važna informacija je da EU priprema sistem digitalizacije viza, odnosno ukidanje nalepnica u pasošu, koje će da zamene eVise, a koje je uvela Velika Britanija uradila prošle nedelje.

Statistika odobrenja EU viza za građane Srbije

U 2024. godini ukupno je 18.149 državljana Republike Srbije podnelo zahtev za dugoročnu vizu u jednoj od članica Šengena. Broj odbijenih zahteva se kreće između 7 i 9% na godišnjem nivou, dok stopa odbijenih zahteva za Šengen vize na globalnom nivou iznosi skoro 15%.

Kada je reč o SAD, odnosno posetilačkoj vizi (B1/B2), prema rečima našeg sagovornika, stopa odbijanja za građane Srbije se stabilizovala na oko 15–20%.

Najčešći razlog odbijanja je "nedovoljno čvrste veze sa matičnom zemljom".

- Velika Britanija, sličko kao i Šengen zemlje, godišnje u proseku odbije od 7% do 9% zahteva za posetilačke vize iz Srbije - dodaje on.

Najviše poteškoća prilikom ulaska/izlaska iz Šengena

U samom procesu izdavanja viza, prema njegovim rečima, nema velikih promena niti većih gužvi pri apliciranju. Promene i poteškoće se najviše osećaju prilikom ulaska i izlaska iz Šengen zone.

Prvi prelazak je najsporiji

- Prvi put kada prelazite granicu u EES sistemu, moraju vam se uzeti biometrijski podaci (skeniraju lica i četiri otiska prsta). To produžava zadržavanje po putniku za oko 3 do 5 minuta - podseća on.

Usklađivanje sistema

Zatim, tokom prelaznog perioda, odnosno do aprila 2026. godine, bilo je zabeleženo više gužvi na kopnenim prelazima, pre svega sa Mađarskom i Hrvatskom, dok se putnici i graničari nisu navikli na nove terminale.