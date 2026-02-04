Slušaj vest

Iako je ranije najavljeno da bi profesionalni vozači mogli biti izuzeti iz opšteg pravila boravka od 90 dana, današnji razgovori trebalo je da donesu više jasnoće o tome kako bi to izuzeće izgledalo u praksi i kada bi moglo da počne da se primenjuje.

Da li je objašnjeno kako bi izuzeće izgledalo u realnom životu i da li bi bilo vezano za licencu, poslodavca ili tip prevoza, za jutarnji program Kurir televizije, otkrio nam je Srđan Tošić, vršilac dužnosti predsednika Udruženja vozača.

- Posle gotovo 40 godina, Brisel je konačno priznao da profesionalni vozači imaju ozbiljan problem sa brojem dozvoljenih dana boravka. Do sada je problem uglavnom bio ignorisan ili su se nudila polurešenja koja u praksi nisu primenjiva. Sada je konačno priznato da dozvoljeni boravak nije dovoljan i da sistem u ovom obliku ne može da funkcioniše - kaže Srđan i dodaje:

Izazovi prelaznog perioda

- Evropska komisija je predstavila predlog nove vizne strategije, ali ono na šta smo mi odmah ukazali, a što je sada i dalje aktuelno, jeste prelazni period. Dok njihova administrativna mašinerija ne završi sve procedure i dok nova viza ne bude operativna, postoji realan vremenski razmak od najmanje tri do četiri meseca, a moguće i do godinu dana.

Srđan Tošić, vršilac dužnosti predsednika Udruženja vozača Foto: Kurir Televizija

Objasnio je koji su sledeći koraci i u kom pravcu treba ići, imajući u vidu uvođenje EES sistema i dodatne kontrole koje direktno utiču na njihov rad.

- Sada moramo ostati fokusirani na pronalaženje rešenja. Smatram da smo protestima već skrenuli maksimalnu pažnju na problem. Iako neki misle da je trebalo nastaviti sa protestima, ja ne verujem da bi to dovelo do konkretnog rešenja. Ovakve stvari se ne rešavaju tako što neko dođe, nego izvadi olovku i potpiše sve zahteve - objašnjava Srđan.

Produženje boravka na četiri meseca

Analizirajući moguća rešenja, Srđan je istakao da odustajanje u ovom trenutku nije opcija.

- Taj predlog smo izneli kao procenu onoga što bi realno zadovoljilo potrebe prevoznika. Međutim, trenutno se razmatraju i druga rešenja. Sva resorna ministarstva, posebno ministarstva saobraćaja, raspolažu bazama podataka o licenciranim vozačima i firmama, što je obaveza svakog prevoznika koji posluje na evropskom tržištu - rekao je Srđan i dodao:

Foto: Printscreen/Youtube

Hitan postupak

- Jedan od predloga je da se na osnovu tih registara formira baza profesionalnih vozača koji bi bili izuzeti iz kontrole. Drugi predlog je da se zemljama koje imaju spoljne granice Šengena preporuči privremeno obustavljanje EES kontrole za vozače, kako bi mogli nesmetano da rade dok nova vizna rešenja ne postanu operativna.

Kamiondžije i dalje čekaju izuzeće od pravila do 90 dana! Izvor: Kurir televizija

