Ovaj trik zna mali broj kupaca, a donosi veliku uštedu! Znak na ceni govori da će proizvod uskoro pojeftiniti (VIDEO)
Video kraći od 30 sekundi prikupio je desetine hiljada lajkova jer otkriva „tajni kod“ koji, po svemu sudeći, ne poznaje čak 99 odsto kupaca. A oni koji ga znaju – plaćaju manje.
Reč je o sitnim oznakama na cenama koje su zapravo namenjene zaposlenima, ali ih kupci mogu iskoristiti kao signal da će proizvod uskoro biti snižen.
Šta zapravo znači "tajni kod“ na Lidl-ovim cenama?
Na nekim cenama, pored naziva proizvoda i iznosa, mogu se videti skraćenice poput T, TS ili kombinacije 4T, 6T i slično. Te oznake povezane su sa dnevnim kontrolama i planiranim sniženjima, najčešće kod proizvoda kojima se približava rok trajanja ili koje treba ukloniti sa polica zbog dolaska nove robe.
Najvažniji kodovi – jednostavno objašnjeno
T – dnevna kontrola
To znači da se proizvod tog dana proverava i često se pred kraj radnog vremena snižava. Najčešće se odnosi na sveže i osetljive namirnice poput voća, povrća, mlečnih proizvoda, mesa ili ribe.
TS – dnevna kontrola subotom
Subota je posebno zanimljiva za lovce na popuste. Tada se police često „preslažu“, stiže nova roba, a stara mora napolje – često uz veća sniženja.
4T, 6T i slično – odbrojavanje do sniženja
Ako na ceni piše, na primer, 6T, to znači da bi proizvod trebalo da bude snižen najkasnije šest dana pre isteka roka trajanja.
Kako iskoristiti ovaj trik u praksi?
Ko prilikom kupovine ne gleda samo velike crvene etikete, već obrati pažnju i na sitna slova, može lakše „uhvatiti“ popuste – naročito pred zatvaranje prodavnice ili subotom.
- Pogledajte cenu: tražite oznake T, TS ili broj sa T (npr. 4T)
- Proverite rok trajanja na pakovanju
- Izračunajte koliko je dana ostalo do isteka
- Najbolje vreme: uveče ili subotom (TS)
Realno – da li ovo uvek funkcioniše?
Ove oznake nisu garancija popusta, već više nagoveštaj. Da li će i koliko proizvod biti snižen zavisi od prodavnice, količine robe i procene zaposlenih. Ponekad se roba snizi ranije – a ponekad nestane sa police brže nego što stignete da reagujete.
Važno: MHD nije isto što i „rok upotrebe“
Mnogi bacaju hranu čim istekne minimalni rok trajanja (MHD), iako on označava kvalitet, a ne bezbednost proizvoda. Često je proizvod i nakon tog datuma sasvim ispravan – treba pogledati, pomirisati i probati.
Kod oznake „upotrebiti do“ važe druga pravila – to se odnosi na vrlo kvarljive proizvode koje nakon tog datuma ne treba konzumirati.
Zato malo pažnje pri gledanju cena tokom kupovine može značiti veću uštedu – i manje bacanja hrane.
