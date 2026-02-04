Slušaj vest

Video kraći od 30 sekundi prikupio je desetine hiljada lajkova jer otkriva „tajni kod“ koji, po svemu sudeći, ne poznaje čak 99 odsto kupaca. A oni koji ga znaju – plaćaju manje.

Reč je o sitnim oznakama na cenama koje su zapravo namenjene zaposlenima, ali ih kupci mogu iskoristiti kao signal da će proizvod uskoro biti snižen.

Šta zapravo znači "tajni kod“ na Lidl-ovim cenama?

Na nekim cenama, pored naziva proizvoda i iznosa, mogu se videti skraćenice poput T, TS ili kombinacije 4T, 6T i slično. Te oznake povezane su sa dnevnim kontrolama i planiranim sniženjima, najčešće kod proizvoda kojima se približava rok trajanja ili koje treba ukloniti sa polica zbog dolaska nove robe.

Najvažniji kodovi – jednostavno objašnjeno T – dnevna kontrola

To znači da se proizvod tog dana proverava i često se pred kraj radnog vremena snižava. Najčešće se odnosi na sveže i osetljive namirnice poput voća, povrća, mlečnih proizvoda, mesa ili ribe.

TS – dnevna kontrola subotom

Subota je posebno zanimljiva za lovce na popuste. Tada se police često „preslažu“, stiže nova roba, a stara mora napolje – često uz veća sniženja.

4T, 6T i slično – odbrojavanje do sniženja

Ako na ceni piše, na primer, 6T, to znači da bi proizvod trebalo da bude snižen najkasnije šest dana pre isteka roka trajanja.

Kako iskoristiti ovaj trik u praksi?

Ko prilikom kupovine ne gleda samo velike crvene etikete, već obrati pažnju i na sitna slova, može lakše „uhvatiti“ popuste – naročito pred zatvaranje prodavnice ili subotom.

Pogledajte cenu: tražite oznake T, TS ili broj sa T (npr. 4T)

Proverite rok trajanja na pakovanju

Izračunajte koliko je dana ostalo do isteka

Najbolje vreme: uveče ili subotom (TS)

Realno – da li ovo uvek funkcioniše?

Ove oznake nisu garancija popusta, već više nagoveštaj. Da li će i koliko proizvod biti snižen zavisi od prodavnice, količine robe i procene zaposlenih. Ponekad se roba snizi ranije – a ponekad nestane sa police brže nego što stignete da reagujete.

Važno: MHD nije isto što i „rok upotrebe“

Mnogi bacaju hranu čim istekne minimalni rok trajanja (MHD), iako on označava kvalitet, a ne bezbednost proizvoda. Često je proizvod i nakon tog datuma sasvim ispravan – treba pogledati, pomirisati i probati.

Kod oznake „upotrebiti do“ važe druga pravila – to se odnosi na vrlo kvarljive proizvode koje nakon tog datuma ne treba konzumirati.