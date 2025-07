Prema njegovim rečima, to mu je bio prvi put da vidi da se u nekoj prodavnici proizvodi prodaju po tako niskim cenama: „Napravio sam krug po radnji, pa kad sam video šta sve mogu da kupim – nisam mogao da stanem. Malo sam se zaneo, pa sam se u hotelsku sobu vratio s tortom, 10 krofni, dva pakovanja hleba, gomilom voća – a sve me to koštalo manje od 30 centi. Žena me htela ubiti kad me videla“, kroz smeh prepričava ovaj Hrvat.