Slušaj vest

Upravo tu, na terenu koji zahteva preciznost, izdržljivost i neprekidan rad, domaći autonomni robot AgAR pronalazi svoju trenutno najvažniju ulogu - u voćarstvu i vinogradarstvu.

Razvijen u saradnji inženjera Mašinskog fakulteta u Nišu i kompanije COMING, AgAR je osmišljen kao univerzalna autonomna platforma za poljoprivredne radove, prilagođena zahtevnim uslovima terena. Za vinogradare i voćare, čije parcele često leže na nagibima, sa uskim prolazima i otežanim pristupom, to znači mogućnost da svakodnevni, fizički teški poslovi budu automatizovani, precizni i bezbedni.

U praksi, AgAR može da obavlja čitav niz ključnih operacija: košenje trave između redova, mehaničko uklanjanje korova, prskanje, setvu, vuču priključnih alata, pa čak i rad tokom noći ili u uslovima slabe vidljivosti. Zahvaljujući električnom pogonu, robot ne koristi fosilna goriva, što smanjuje troškove i emisiju štetnih gasova, ali i omogućava tiši rad, bez vibracija i izduvnih gasova, što je posebno važno u osetljivim zasadima.

robot za poljoprovrednike
Foto: COMING

Za vinogradare, čiji se rad odvija na kosinama, stabilnost i precizna kontrola kretanja često su presudni. AgAR je projektovan upravo za takve uslove - njegova autonomna navigacija omogućava bezbedno kretanje po nagibima, uz konstantno održavanje pravca, rastojanja između redova i optimalne brzine rada. Time se smanjuje rizik od oštećenja čokota, ali i od prevrtanja mehanizacije, što je čest problem u tradicionalnoj obradi strmih vinograda.

Slične prednosti osećaju i voćari. U savremenom voćarstvu, gde su prinos i kvalitet direktno povezani sa pravovremenim tretmanima, košenjem i održavanjem zemljišta, AgAR omogućava kontinuitet rada bez zastoja. Robot može da obavlja zadatke u periodima kada je radna snaga nedostupna, ali i da radi u uslovima koji su za ljude fizički iscrpljujući ili rizični. Time se postiže veća preciznost u primeni zaštitnih sredstava, ravnomernije održavanje međurednog prostora i, dugoročno, stabilniji prinos.

Jedan od najvećih izazova sa kojima se danas suočavaju voćari i vinogradari jeste nedostatak radne snage. Sezonski radnici su sve ređi, a troškovi rada konstantno rastu. AgAR u tom kontekstu ne predstavlja zamenu za ljude, već pouzdanog saradnika koji preuzima najteže, rutinske poslove, ostavljajući proizvođačima više vremena za planiranje, nadzor i unapređenje proizvodnje. Mogućnost da robot radi bez mnogo pauza i zamora, donosi potpuno novu dinamiku u organizaciji rada na gazdinstvu.

Tehnološka osnova AgAR-a zasniva se na kombinaciji naprednih senzora, GPS navigacije, kamera i softvera koji omogućava autonomno kretanje i precizno izvršavanje zadataka. Upravljanje se obavlja putem aplikacije, što znači da proizvođači u svakom trenutku mogu da prate rad robota, menjaju parametre i planiraju operacije. Time se uvodi nova dimenzija digitalizacije u sektor koji se tradicionalno oslanjao na iskustvo i manuelni rad.

robot za poljoprovrednike
Foto: COMING

Posebno značajna karakteristika AgAR-a jeste njegova modularnost. Različiti priključci omogućavaju da se robot prilagodi sezoni i tipu zasada, od prolećnog održavanja, preko letnjih tretmana, do jesenjih radova. Za vinogradare i voćare to znači jednu platformu koja pokriva gotovo čitav godišnji ciklus proizvodnje, bez potrebe za višestrukim mašinama i dodatnim ulaganjima.

Međunarodno priznanje koje je AgAR dobio, ulaskom u finale prestižne nagrade "Robotic Tractor of the Year“ na sajmu Agritechnica u Hanoveru, potvrđuje da se ne radi o eksperimentalnom projektu, već o ozbiljnom tehnološkom rešenju sa globalnim potencijalom. Ipak, njegova najveća vrednost ogleda se upravo u lokalnom kontekstu, odnosno u mogućnosti da pomogne domaćim proizvođačima da opstanu, unaprede proizvodnju i učine svoje gazdinstvo konkurentnijim.

U doba kada klimatske promene, nedostatak radne snage i rastući troškovi ugrožavaju kvalitet poljoprivredne proizvodnje, tehnologija poput AgAR-a donosi dodatnu sigurnost i predstavlja pouzdanog partnera u poslu. Za vinogradare i voćare, to je korak ka održivijoj, pametnijoj i stabilnijoj proizvodnji, u kojoj se tradicija ne napušta, već nadograđuje savremenim alatima.

Biznis Kurir

Ne propustitePolitika"DOBRO JUTRO, GOSPODINE PREDSEDNIČE! JA SAM LUKA" Robot pozdravio Vučića, pa se rukovali! Jelek mu lepo stoji, još samo kolo da nauči da igra! (FOTO, VIDEO)
Aleksandar Vučić Agibot robot.jpg
PolitikaSUTRA TAČNO U 10! Predsednik Vučić na prezentaciji robota kompanije AGIBOT
tematska sednica Vlade Aleksandar Vučić
InfoBizHjundai uvodi humanoidne robote u fabričke pogone: Atlas će raditi najteže poslove na traci
shutterstock_2158135153.jpg
VestiRevolucija u srpskoj kardiohirurgiji: U Institutu Dedinje izvedena prva robotizovana operacija srca na Balkanu
robotizovana operacija na srcu Institut Dedinje