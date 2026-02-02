Slušaj vest

Upravo tu, na terenu koji zahteva preciznost, izdržljivost i neprekidan rad, domaći autonomni robot AgAR pronalazi svoju trenutno najvažniju ulogu - u voćarstvu i vinogradarstvu.

Razvijen u saradnji inženjera Mašinskog fakulteta u Nišu i kompanije COMING, AgAR je osmišljen kao univerzalna autonomna platforma za poljoprivredne radove, prilagođena zahtevnim uslovima terena. Za vinogradare i voćare, čije parcele često leže na nagibima, sa uskim prolazima i otežanim pristupom, to znači mogućnost da svakodnevni, fizički teški poslovi budu automatizovani, precizni i bezbedni.

U praksi, AgAR može da obavlja čitav niz ključnih operacija: košenje trave između redova, mehaničko uklanjanje korova, prskanje, setvu, vuču priključnih alata, pa čak i rad tokom noći ili u uslovima slabe vidljivosti. Zahvaljujući električnom pogonu, robot ne koristi fosilna goriva, što smanjuje troškove i emisiju štetnih gasova, ali i omogućava tiši rad, bez vibracija i izduvnih gasova, što je posebno važno u osetljivim zasadima.

Foto: COMING

Za vinogradare, čiji se rad odvija na kosinama, stabilnost i precizna kontrola kretanja često su presudni. AgAR je projektovan upravo za takve uslove - njegova autonomna navigacija omogućava bezbedno kretanje po nagibima, uz konstantno održavanje pravca, rastojanja između redova i optimalne brzine rada. Time se smanjuje rizik od oštećenja čokota, ali i od prevrtanja mehanizacije, što je čest problem u tradicionalnoj obradi strmih vinograda.

Slične prednosti osećaju i voćari. U savremenom voćarstvu, gde su prinos i kvalitet direktno povezani sa pravovremenim tretmanima, košenjem i održavanjem zemljišta, AgAR omogućava kontinuitet rada bez zastoja. Robot može da obavlja zadatke u periodima kada je radna snaga nedostupna, ali i da radi u uslovima koji su za ljude fizički iscrpljujući ili rizični. Time se postiže veća preciznost u primeni zaštitnih sredstava, ravnomernije održavanje međurednog prostora i, dugoročno, stabilniji prinos.

Jedan od najvećih izazova sa kojima se danas suočavaju voćari i vinogradari jeste nedostatak radne snage. Sezonski radnici su sve ređi, a troškovi rada konstantno rastu. AgAR u tom kontekstu ne predstavlja zamenu za ljude, već pouzdanog saradnika koji preuzima najteže, rutinske poslove, ostavljajući proizvođačima više vremena za planiranje, nadzor i unapređenje proizvodnje. Mogućnost da robot radi bez mnogo pauza i zamora, donosi potpuno novu dinamiku u organizaciji rada na gazdinstvu.

Tehnološka osnova AgAR-a zasniva se na kombinaciji naprednih senzora, GPS navigacije, kamera i softvera koji omogućava autonomno kretanje i precizno izvršavanje zadataka. Upravljanje se obavlja putem aplikacije, što znači da proizvođači u svakom trenutku mogu da prate rad robota, menjaju parametre i planiraju operacije. Time se uvodi nova dimenzija digitalizacije u sektor koji se tradicionalno oslanjao na iskustvo i manuelni rad.

Foto: COMING

Posebno značajna karakteristika AgAR-a jeste njegova modularnost. Različiti priključci omogućavaju da se robot prilagodi sezoni i tipu zasada, od prolećnog održavanja, preko letnjih tretmana, do jesenjih radova. Za vinogradare i voćare to znači jednu platformu koja pokriva gotovo čitav godišnji ciklus proizvodnje, bez potrebe za višestrukim mašinama i dodatnim ulaganjima.

Međunarodno priznanje koje je AgAR dobio, ulaskom u finale prestižne nagrade "Robotic Tractor of the Year“ na sajmu Agritechnica u Hanoveru, potvrđuje da se ne radi o eksperimentalnom projektu, već o ozbiljnom tehnološkom rešenju sa globalnim potencijalom. Ipak, njegova najveća vrednost ogleda se upravo u lokalnom kontekstu, odnosno u mogućnosti da pomogne domaćim proizvođačima da opstanu, unaprede proizvodnju i učine svoje gazdinstvo konkurentnijim.

U doba kada klimatske promene, nedostatak radne snage i rastući troškovi ugrožavaju kvalitet poljoprivredne proizvodnje, tehnologija poput AgAR-a donosi dodatnu sigurnost i predstavlja pouzdanog partnera u poslu. Za vinogradare i voćare, to je korak ka održivijoj, pametnijoj i stabilnijoj proizvodnji, u kojoj se tradicija ne napušta, već nadograđuje savremenim alatima.