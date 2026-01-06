Slušaj vest

Južnokorejska kompanija je juče na sajmu potrošačke elektronike (CES) u Las Vegasu predstavila Atlasa, humanoidnog robota kojeg je razvila kompanija Boston Dynamics, piše BBC.

Atlas preuzima teške poslove

Hyundai planira da Atlasa integriše u svoju globalnu mrežu fabrika, uključujući i pogon u američkoj saveznoj državi Džordžiji, koji je prošle godine bio u centru pažnje zbog masovne imigracione racije, prenosi Seebiz.eu.

Dizajniran za opštu industrijsku upotrebu, Atlas je razvijen da radi uz ljude i da samostalno upravlja mašinama. Iz Hyundaija poručuju da će roboti pomoći da se smanji fizički napor radnika, obavljati potencijalno opasne zadatke i otvoriti put za širu primenu ove tehnologije.

Kompanija, koja je većinski vlasnik Boston Dynamicsa – poznatog po robotskom psu Spotu – nije otkrila koliko će robota u početku biti raspoređeno niti kolika je vrednost projekta.

I druge velike kompanije, poput Amazona, Tesle i kineskog automobilskog diva BYD, najavile su korišćenje humanoidnih robota u svojim operacijama. Proizvođač električnih automobila Tesla, u vlasništvu Elona Maska, takođe je značajno uložio u razvoj svog humanoidnog robota Optimusa.

Strah od gubitka radnih mesta

Govoreći na CES-u, potpredsjednik Hyundaija Jaehoon Chang osvrnuo se na zabrinutost da bi ljudski radnici mogli ostati bez posla zbog uvođenja robota. Ipak, naglasio je da će ljudi i dalje biti potrebni za obuku robota i druge uloge, izvestila je novinska agencija Reuters.

Ova najava usledila je nakon što je Hyundai 2025. godine objavio da će uložiti više od 20 milijardi dolara u Sjedinjene Američke Države, čime je podržao planove predsednika Donalda Trampa za jačanje proizvodnje u toj zemlji. Kompanija je tada poručila da će proširiti proizvodnju automobila u SAD-u i ulagati u tehnologiju autonomne vožnje i vještačku inteligenciju.

Kontroverzna racija

Hyundaijeva fabrika baterija u Džordžiji, koju vodi u partnerstvu sa elektronskim gigantom LG-jem, jedan je od ključnih pogona u SAD-u. U septembru 2025. godine, američke imigracione vlasti su sproveli raciju u fabrici i uhapsili stotine radnika, uključujući najmanje 300 južnokorejskih državljana. Snimci radnika sa okovima na nogama izazvali su bes u Južnoj Koreji, a predsednik Li Jae Mjung i glavni izvršni direktor Hyundaija, Hoze Munjoz, upozorili su da bi racija mogla obeshrabriti strana ulaganja u SAD.

Kasnije istog meseca, Vašington i Seul postigli su dogovor o oslobađanju pritvorenih radnika. Predsednik Tramp izjavio je da se protivi raciji i da SAD ima "razumijevanje" sa svetom o potrebi dovođenja stručnjaka za uspostavljanje specijalizovanih pogona i obuku lokalnih radnika. U novembru je Munjoz potvrdio da ga je Bela kuća lično pozvala kako bi se izvinila zbog racije, prenosi Seebiz.eu.