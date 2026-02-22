Prevara sa novčanicom od 50 evra na šoferšajbni

Slušaj vest

Jednostavan trik - skrivena novčanica od 50 evra u novčaniku - može biti presudan u hitnim situacijama.

Digitalno plaćanje jeste praktično, ali nije nepogrešivo. Dovoljno je da se isprazni baterija na telefonu, da terminal za kartice ne radi ili da se nađete u prodavnici ili restoranu koji prihvata isključivo gotovinu. U takvim trenucima rezervna novčanica može rešiti problem.

Kako sačuvati "novčanicu za hitne slučajeve“?

Stručnjaci savetuju da se novčanica za hitne slučajeve ne drži zajedno s ostatkom gotovine, jer postoji velika verovatnoća da će se nenamerno potrošiti. Umesto toga, preporučuje se da je presavijete po dužini, a po potrebi i na četvrtinu, i smestite u pregradu za kartice kako bi ostala diskretna i izvan svakodnevne upotrebe.

Iznos koji treba imati pri ruci zavisi od ličnih okolnosti. Ako se uglavnom krećete blizu kuće, 20 evra može biti dovoljno za autobusku kartu. Međutim, uveče, kada javni prevoz nije opcija, trošak taksija može biti znatno veći. Upravo zato se 50 evra smatra sigurnijim iznosom za većinu situacija. Važno pravilo je i da, ako posegnete za tim novcem, treba da ga što pre nadomestite.

Gde čuvati rezervnu gotovinu?

Novčanik je logičan izbor jer ga većina ljudi stalno nosi sa sobom. Ipak, postoji rizik – u slučaju gubitka ili krađe, nestaje i skrivena gotovina. Alternativa može biti futrola za telefon, pošto mnogi danas češće nose pametni telefon nego novčanik.

Bez obzira na mesto čuvanja, važe tri osnovna pravila za novčanicu za hitne slučajeve: uvek je nosite sa sobom, zapamtite gde ste je stavili i ne mešajte je s ostatkom gotovine.