Proteklih dana možda ste primetili kovanice od jednog, dva ili pet dinara sa utisnutom godinom 2019.

Čuvanje ovih kovanica neće drastično povećati njihovu vrednost, za razliku od recimo novčanice od 100 dinara iz 1884. godine, za koju možete dobiti i desetine hiljada evra.

Novcem se plaća cena, ali i sam novac ima svoju vrednost, posebno kada izađe iz opticaja. Ako sadrži grešku u štampanju ili kovanju, vrednost mu višestruko raste, što ga čini zanimljivim kolekcionarima.

U Narodnoj banci Srbije čuva se prvi kovani novac moderne Srbije iz 1868. godine sa likom kneza Mihaila Obrenovića. On osim istorijske vrednosti nema veliku numizmatičku vrednost. Sa druge strane, novčanica iz 1884. godine je izuzetno vredna i retka – bila je u opticaju do Prvog svetskog rata, a tada je preživelo svega 70 primeraka. Sudbina većine nije poznata, ali poznavaoci kažu da je danas sačuvano tek desetak primeraka.

– Novačanica od 100 dinara iz 1884. zavisno od stepena očuvanosti vredi od par hiljada evra do par desetina hiljada evra. Recimo dvadesetak hiljada evra ako je ekstremno očuvana – navodi Željko Jelić.

Ono što je zanimljivo je da vrednost ovakvih primeraka nije u ciframa, već u detaljima. Moguće je da vam je kroz ruke nekada prošla novčanica koja vredi mnogo više nego što na njoj piše, kažu numizmatičari, piše RTS.