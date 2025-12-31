Slušaj vest

Zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,2820, što predstavlja minimalnu promenu u odnosu na utorak, saopštila je Narodna banka Srbije.

U poređenju sa stanjem od pre mesec dana, dinar je ojačao prema evru za 0,1 odsto. Međutim, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine zabeležio pad vrednosti od 0,2 odsto.

Kada je reč o američkom dolaru, zvanični srednji kurs dinara danas iznosi 99,9165, što je slabljenje od 0,3 odsto u odnosu na prethodni dan.

U odnosu na pre mesec dana, dinar je prema dolaru jači za 1,4 odsto, dok je na godišnjem nivou, kao i od početka godine, zabeležio rast vrednosti od 12,5 odsto.

