A proteklih dana, mnogi građani su gledajući natpise i raspitujući se o kursu u menjačnicama, stekli utisak da se nešto ozbiljno dešava sa evrom. Jer, pojavljivali su se kursevi koji su išli čak i do 120 dinara za jedan evro što je izazvalo prilično uznemirenje, pa je nemali broj gradjana iz straha od ozbiljnijih potresa na tržištu, požurili da menjaju novac. Međutim, kako se ispostavilo - tržište ipak nije bilo u panici, već je stvoren takav privid zbog provizija koje nisu bile jasno vidljive na prvi pogled.

Upravo iz tog razloga, Narodna banka Srbije reagovala je i donela privremenu meru kojom se ukida mogućnost naplate provizije u menjačnicama prilikom prodaje evra građanima s ciljem zaštite interesa građana. Ali, šta to u praksi znači za naš novčanik, ko nam je stvarao taj psihološki pritisak i da li sada možemo mirnije da stanemo pred šalter menjačnica?

Vladimir Vasić Foto: Kurir Televizija

O ovoj temi govorili su Vladimir Vasić, finansijski savetnik i Đorđe Ostojić, ekonomista:

- Ovo je čita psihologija. Razumemo narod zašto tako reaguje, ali mislim da je takav strah izazvan u medijima i politici. Kada neko nije upućen u ekonomiju, šta god da mu kažete prihvatiće, pogotovo kada vidi te bombastične naslove. Ne možete da izvučete bombastičnu rečenicu a da se ništa ne desi. U doba korone: šećer, ulje, tolalet papir - nije ih bilo. Jer su svi kupovali višak robe i to je taj psihološki faktor. Mora da se pusti da taj talas prođe. Imate nekoga i ko želi u takvim trenutcima da zaradi - kaže Vasić i dodaje:

- Ne postoji ni jedan strateški razlog u makro ekonomiji koji bi nas odveo na tu stranu. Upravo zato što imamo rezerve imamo devizne rezerve čak oko 30 milijardi. To zanči da je 25% u zlatu i može da se razmeni i proda.

Menjačnice stvorile veštačku nestašicu

Sve ovo se desilo nakon što su u javnosti plasirane dezinformacije da u menjačnicama nema dovoljno evra i da se Srbija zbog pitanja NIS-a nalazi pred finansijskim kolapsom,a što je Narodna banka Srbije odmah i demantovala. Prema saopštenju NBS,jutros je zvanični srednji kurs dinara za evro 117,37 dinara,što znači da je dinar prema evru niži za 0,2 odsto nego pre mesec dana.

Đorđe Ostojić Foto: Kurir Televizija

Ostojić kaže da su menjačnice do sada imale manevarski prostor od plus 1,25% u odnosu na srednji kurs:

- Narodna banka prepiše srednji kurs, menjačnice su imale po 1,25% prostora bilo sa kupovne, bilo sa prodajne strane i 1% provizije na sve to. Međutim, pošto se menjačnice neodgovorno ponašaju, Narodna banka je rekla "sad ćeo da ukinemo tih 1% i sad imamo samo tih 1,25% - kaže Ostojić i dodaje:

- Kada su menjačnice videle da građani žele da kupuju evre, stvorena je ta veštačka nestašica, kako bi se menjači u nekim manjim mestima ponašali netržišno. Van tržišnih tokova su radili, bez slipa su prodavali evre građanima i tada je kurs išao i do 122 dinara. Ta provizija od 1% je naglašena na slipu kao posebna stavka. U gotovo većim menjačnicama se nije ni naplaćivala.

