Menjačice u Srbiji radile van tržišnih tokova, stvorile veštačku nestašicu evra! Evo kako su građani prevareni: Kurs išao i do 122 dinara!
A proteklih dana, mnogi građani su gledajući natpise i raspitujući se o kursu u menjačnicama, stekli utisak da se nešto ozbiljno dešava sa evrom. Jer, pojavljivali su se kursevi koji su išli čak i do 120 dinara za jedan evro što je izazvalo prilično uznemirenje, pa je nemali broj gradjana iz straha od ozbiljnijih potresa na tržištu, požurili da menjaju novac. Međutim, kako se ispostavilo - tržište ipak nije bilo u panici, već je stvoren takav privid zbog provizija koje nisu bile jasno vidljive na prvi pogled.
Upravo iz tog razloga, Narodna banka Srbije reagovala je i donela privremenu meru kojom se ukida mogućnost naplate provizije u menjačnicama prilikom prodaje evra građanima s ciljem zaštite interesa građana. Ali, šta to u praksi znači za naš novčanik, ko nam je stvarao taj psihološki pritisak i da li sada možemo mirnije da stanemo pred šalter menjačnica?
O ovoj temi govorili su Vladimir Vasić, finansijski savetnik i Đorđe Ostojić, ekonomista:
- Ovo je čita psihologija. Razumemo narod zašto tako reaguje, ali mislim da je takav strah izazvan u medijima i politici. Kada neko nije upućen u ekonomiju, šta god da mu kažete prihvatiće, pogotovo kada vidi te bombastične naslove. Ne možete da izvučete bombastičnu rečenicu a da se ništa ne desi. U doba korone: šećer, ulje, tolalet papir - nije ih bilo. Jer su svi kupovali višak robe i to je taj psihološki faktor. Mora da se pusti da taj talas prođe. Imate nekoga i ko želi u takvim trenutcima da zaradi - kaže Vasić i dodaje:
- Ne postoji ni jedan strateški razlog u makro ekonomiji koji bi nas odveo na tu stranu. Upravo zato što imamo rezerve imamo devizne rezerve čak oko 30 milijardi. To zanči da je 25% u zlatu i može da se razmeni i proda.
Menjačnice stvorile veštačku nestašicu
Sve ovo se desilo nakon što su u javnosti plasirane dezinformacije da u menjačnicama nema dovoljno evra i da se Srbija zbog pitanja NIS-a nalazi pred finansijskim kolapsom,a što je Narodna banka Srbije odmah i demantovala. Prema saopštenju NBS,jutros je zvanični srednji kurs dinara za evro 117,37 dinara,što znači da je dinar prema evru niži za 0,2 odsto nego pre mesec dana.
Ostojić kaže da su menjačnice do sada imale manevarski prostor od plus 1,25% u odnosu na srednji kurs:
- Narodna banka prepiše srednji kurs, menjačnice su imale po 1,25% prostora bilo sa kupovne, bilo sa prodajne strane i 1% provizije na sve to. Međutim, pošto se menjačnice neodgovorno ponašaju, Narodna banka je rekla "sad ćeo da ukinemo tih 1% i sad imamo samo tih 1,25% - kaže Ostojić i dodaje:
- Kada su menjačnice videle da građani žele da kupuju evre, stvorena je ta veštačka nestašica, kako bi se menjači u nekim manjim mestima ponašali netržišno. Van tržišnih tokova su radili, bez slipa su prodavali evre građanima i tada je kurs išao i do 122 dinara. Ta provizija od 1% je naglašena na slipu kao posebna stavka. U gotovo većim menjačnicama se nije ni naplaćivala.
