Milan Nedeljković će preuzeti funkciju generalnog direktora BMW AG 14. maja sledeće godine. Trenutni šef proizvodnje u minhenskom proizvođaču automobila preuzeće poziciju od Olivera Cipsea u maju, saopštio je BMW.

Predsednik Nadzornog odbora BMW AG Nikolas Peter naglasio je da Nedeljković donosi jasnu stratešku viziju, snažne izvršne veštine i snažan preduzetnički način razmišljanja.

- Milan Nedeljković zagovara jasan pravac u upravljanju resursima, bilo da je reč o ekonomskim ili ekološkim pitanjima. On zna kako da oduševi ljude idejama, okupi ih oko zajedničkih vrednosti i motiviše ih da postignu vrhunske rezultate. Ovo je ključni liderski kvalitet za nastavak uspešnog pravca BMW grupe u aktuelnoj transformaciji - rekao je Peter.

Foto: Shutterstock

Mandat Olivera Cipsea kao generalnog direktora u 2023. godini produžen je nakon uobičajene starosne granice do 2026. godine. Nakon generalne skupštine 13. maja 2026. godine, Cipse će, kako je planirano, završiti svoju menadžersku karijeru nakon ukupno 35 godina provedenih u kompaniji.

Od MIT-a do BMV-a

- Oliver Cipse je dao značajan doprinos BMW grupi i zaslužuje našu iskrenu zahvalnost. Vodio je BMW kroz globalne krize poput pandemije Covid-19 i predstavio Neue Klasse kao najveći strateški projekat u istoriji kompanije. Cipse je uvek davao prioritet uspehu BMW-a. Dosledno je zauzimao jasan stav, čak i kada se suočio sa nepovoljnim spoljnim uslovima, i tako je kompaniju održao na pravom putu tokom turbulentnih vremena - naglasio je Peter.

Milan Nedeljković, rođen u Kruševcu, u Srbiji, član je Upravnog odbora BMW AG od 2019. godine i bio je zadužen za proizvodnju. Ovaj pedesetšestogodišnjak je započeo karijeru u BMW-u još 1993. godine kao pripravnik nakon studija na Tehničkom univerzitetu u Ahenu i MIT-u u Americi.

Obavljao je niz rukovodećih pozicija

Tokom godina stekao je bogato međunarodno iskustvo. Tokom svoje karijere obavljao je niz vodećih pozicija, uključujući i pozicije u fabrici u Oksfordu, kao rukovodilac fabrike u Lajpcigu i Minhenu, i kao šef korporativnog kvaliteta. Njegov ugovor kao generalnog direktora traje do 2031. godine.

Predsednik Glavnog radničkog saveta BMW-a i zamenik predsednika Nadzornog odbora, Martin Kimih, istakao je da Nedeljković uživa veliko poverenje među zaposlenima.