LOKACIJA KOJA MENJA PRAVILA IGRE NA BEOGRADSKOM TRŽIŠTU NEKRETNINA: Poslovna zona postaje DESTINACIJA BROJ 1

Kada se pomene Blok 20 u Novom Beogradu, većina ljudi prvo pomisli na Sava Centar i poslovne zgrade koje ga okružuju, a upravo se na ovoj lokaciji gradi jedinstvena InterContinental brendirana rezidencija. Završen građevinski blok sa razvijenom infrastrukturom, bez mogućnosti dodatnih gradilišta i sa savršenim pozicioniranjem u ovom delu grada, predstavlja idealnu osnovu za ekskluzivne rezidencije. Posebnost Bloka 20 leži u njegovoj dualnoj prirodi - istovremeno je deo dinamičnog centra grada i mirno okruženje zaštićeno od gradske vreve. Delta Holding je prepoznao ovu retku kombinaciju i kroz investiciju koja će dostići vrednost od 400 miliona evra transformiše je u novi urbani orijentir Beograda - mesto koje spaja poslovni, hotelski i rezidencijalni život u jedinstvenu, savremenu celinu.

Strateška pozicija u srcu grada Blok 20 se nalazi u srcu poslovnih aktivnosti Beograda. Velike korporacije, regionalne centrale međunarodnih kompanija i ambasade čine ovu zonu jednim od najvažnijih poslovnih centara u gradu. Sava Centar, simbol grada i mesto održavanja najznačajnijih kulturnih i poslovnih događaja, nalazi se na samo nekoliko minuta hoda. Prisustvo međunarodne zajednice garantuje visoke standarde bezbednosti, održavanja infrastrukture i urbanog planiranja.

Idealna lokacija Lokacija omogućava brzu vezu sa svim glavnim saobraćajnicama - do autoputa E75 stiže se za svega dva minuta, što omogućava efikasan izlazak iz grada u svim pravcima. Aerodrom "Nikola Tesla" udaljen je petnaestak minuta vožnje, što je idealno za one koji često putuju van zemlje. Centar Beograda nalazi se na pet minuta vožnje, što čini sve gradske sadržaje lako pristupačnim. Knez Mihailova, Kalemegdan, centralni trgovinski i zabavni distrikti - sve je na dohvat ruke bez potrebe za dugim putovanjima kroz grad. Savski kej, jedna od najlepših šetalačkih zona u gradu, nalazi se u neposrednoj blizini. Kilometri uređenih staza pored reke omogućavaju rekreaciju, vožnju bicikla ili jednostavno uživanje u prirodi bez napuštanja urbanog okruženja.

ANTRFILE Šta je Delta District? Delta District je jedinstvena InterContinental brendirana rezidencija, smeštena u Bloku 20 na Novom Beogradu. Obuhvata dve rezidencijalne i jednu poslovnu kulu, kao i hotel InterContinental Beograd koji je toplom vezom povezan sa rezidencijalnim delom kompleksa. Stanari imaju pristup hotelskim sadržajima i uslugama: spa i wellness centru, panoramskom bazenu na 20. spratu, privatnom bioskopu, najmodernijoj teretani, igraonici, zelenim oazama i 24/7 konsijerž servisu. Kvalitet stanovanja usklađen je sa standardima internacionalnog hotelskog lanca. Kompleks ispunjava LEED i WELL standarde održivosti, uz geotermalne sonde, solarne panele i pametne sisteme za upravljanje energijom.

Pored visokog nivoa usluge i ekskluzivne lokacije, dodatnu posebnost Delta Districta čini i način predstavljanja projekta: umesto klasične prodaje, u ekskluzivnom prodajnom salonu organizuju se individualne prezentacije za svakog kupca, uz diskretan i personalizovan pristup. Delta District se pozicionira kao najambiciozniji stambeni projekat u regionu namenjen onima koji traže sigurnu investiciju sa rastućom vrednošću i životni stil sa potpisom InterContinental brenda PROJEKAT KOJI POSTAVLJA NOVE STANDARDE - NAMENJEN ONIMA KOJI NE PRISTAJU NA KOMPROMISE Potpuno završen blok - garancija mira Za razliku od mnogih delova grada gde se neprestano gradi, Blok 20 je potpuno formiran. Nema slobodnih parcela za nove projekte, nema mogućnosti za neprijatna iznenađenja u vidu gradilišta koja mogu da traju godinama. Delta District će biti jedini novi kompleks u ovom završenom bloku, što garantuje mir stanovnicima i ekskluzivnost kompleksa.

Zatvorena struktura bloka stvara prirodnu barijeru prema ostatku tog dela grada, a unutrašnje dvorište i zelene površine zaštićeni su od saobraćaja i buke. Ovakva konfiguracija omogućava kontrolisani pristup i visok nivo privatnosti koji Delta District dodatno unapređuje kroz svoj sistem bezbednosti.

Poslovno okruženje koje garantuje vrednost U Bloku 20 i neposrednoj blizini su brojna sedišta uspešnih kompanija, što dodatno govori o atraktivnosti i potencijalu zone. Takvo okruženje garantuje održavanje infrastrukture prema najvišim standardima i kontinuiran rast vrednosti nekretnina. Blizina poslovnih centara znači konstantnu potražnju za kvalitetnim smeštajem. Menadžeri, stručnjaci i diplomate koji dolaze u Beograd traže upravo ovaj tip lokacije - blizu posla, ali dovoljno mirnu za kvalitetan odmor. Delta District odgovara na ovu potrebu partnerstvom sa InterContinentalom. U pitanju je jedini kompleks sa brendiranim rezidencijama na levoj obali Save, što ga čini jedinstvenom ponudom na tržištu. Planovi za dalji razvoj Novog Beograda, koji uključuju metro liniju, dodatno će povećati atraktivnost Bloka 20.

Kulturni i rekreativni sadržaji na dohvat ruke Muzej savremene umetnosti, jedan od najvažnijih kulturnih objekata u gradu, nalazi se na nekoliko minuta hoda. Park Ušće sa svojim zelenim površinama i prostorom za različite aktivnosti predstavlja idealno mesto za rekreaciju i odmor, a Ada Ciganlija udaljena je svega desetak minuta vožnje. Brojni restorani, kafići i prodavnice u okolini nude sve što je potrebno za svakodnevni život. Sve je dostupno u krugu od nekoliko stotina metara.

Za investitore, ovo je prilika da ulože u zonu sa dokazanim potencijalom rasta. Za porodice, to je šansa za život u mirnom okruženju bez odricanja od gradskih sadržaja. Za profesionalce to je mogućnost da optimizuju svoje vreme eliminiši nepotrebna putovanja. Delta District koristi sve prednosti ove izuzetne lokacije i dodatno ih unapređuje kroz svoj koncept ekskluzivnih rezidencija. Kombinacija prirodnih prednosti Bloka 20 uz sadržaje i usluge hotela sa pet zvezdica, stvara jedinstvenu ponudu na beogradskom tržištu.