Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da je tokom ove godine minimalna cena rada u Srbiji povećavana tri puta, te da će nakon poslednjeg povećanja, koje stupa na snagu 1. januara, minimalna cena rada iznositi 371 dinar po radnom satu, odnosno 351 evro na mesečnom nivou.

Ona je navela da je cilj da se u periodu 2026-2027. godine daljim povećanjima dođe do minimalne zarade od 650 evra, što je projekcija predstavljena na sednici Socijalno-ekonomskog saveta (SES).

Ministarka je najavila da će SES ponovo zasedati već sutra, uz prisustvo premijera Đura Macuta. Kako je rekla, na sastanku će, između ostalog, biti razmatran predlog Saveza samostalnih sindikata Srbije o formiranju operativnog tima koji bi se na dnevnom nivou bavio problemima i predlagao konkretna rešenja.

Đurđević Stamenkovski je istakla i da je u toku tvining projekat vredan dva miliona evra, koji finansira Evropska unija, a koji podrazumeva, između ostalog, usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Kao ključni rezultat tog projekta najavljen je novi Zakon o radu, za koji se očekuje da bi mogao biti usvojen 2027. godine.

Govoreći o stanju na tržištu rada, ministarka je naglasila da stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosi 8,2 odsto, ocenivši da je reč o rekordno niskom nivou nezaposlenosti.