Slušaj vest

Gradske vlasti zvanično su potvrdile da će se posete Fontani di Trevi od 7. januara 2026. godine odvijati uz obaveznu ulaznicu, za turiste uz naplatu, a za stanovnike Rima besplatno.

Cilj nove mere je očuvanje spomenika i smanjenje svakodnevnih gužvi oko fontane, koja je drugi najposećeniji lokalitet u gradu, odmah posle Koloseuma. Odluka dolazi nakon niza incidenata u proteklom periodu, među kojima je i slučaj turista koji je uskočio u fontanu, što je dodatno otvorilo pitanje kontrole i bezbednosti ovog prostora.

Kako će funkcionisati novi sistem?

Prema planu Gradskog veća, prostor oko fontane biće organizovan u dve odvojene zone – jednu za turiste i jednu za građane Rima. Postojeće barijere biće zamenjene diskretnim metalnim stubićima, dok će plaćanje ulaznice biti moguće i karticama.

Foto: Garry F McHarg / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ideju je inicirao gradski sekretar za turizam i velike događaje Alessandro Onorato, koji je poslednjih meseci ponovo javno podržao projekat.

Koliko košta ulaznica?

Ulaz za stanovnike Rima biće besplatan, dok će turisti plaćati simbolična 2 evra. Sav prihod od prodaje karata biće uložen u održavanje prostora, kontrolu priliva posetilaca i zapošljavanje dodatnog osoblja zaduženog za red i bezbednost.

Iako je primarni cilj zaštita spomenika, ekonomski efekti neće biti zanemarljivi. Prema procenama lista Corriere della Sera, novi sistem bi mogao da donese oko 20 miliona evra godišnje. Samo u prvih šest meseci 2025. godine Fontanu di Trevi posetilo je više od 5,3 miliona ljudi – više nego što je Panteon imao posetilaca tokom cele 2024.

Godina prekomernog turizma

Ova odluka deo je šireg evropskog trenda borbe protiv takozvanog „overturizma“. Tokom 2025. godine, brojne evropske metropole suočile su se sa protestima građana zbog masovnog priliva turista, rasta cena, skokova kirija i opadanja kvaliteta svakodnevnog života.