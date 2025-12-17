Slušaj vest

"Turistički cvet”, najznačajnija godišnja nagrada za doprinos u promociji turizma i unapređenje turističke ponude Srbije, dodeljena je danas jubilarni, 40. put. Svečanost je održana na Beogradskom sajmu u prostoru EXPO 2027 Playgrounda.

Direktorka Turističke organizacije Srbije (TOS) Marija Labović je istakla da turizam predstavlja jedan od ključnih segmenata razvoja naše zemlje. Ona je podsetila da je devizni priliv od turizma prošle godine iznosio 2,833 milijarde evra, dok je i ove

godine, zaključno sa oktobrom, premašio dve milijarde evra, uz blagi rast u odnosu na prethodnu godinu.

- Kroz nagradu "Turistički cvet“, ne samo da ističemo rezultate i doprinos najboljih u turizmu, već i potvrđujemo značaj svakog pojedinca i destinacije. Posebno smo ponosni što je ove godine pobednika po prvi put birala publika. Nakon selekcije stručnog žirija, više od 45.000 glasova građana pristiglih putem našeg sajta pokazalo je koliko je važno da javnost aktivno učestvuje u izboru najboljih i u razvoju turizma u Srbiji - poručila je Labović.

1/4 Vidi galeriju Pogledajte kako je izgledalo na dodeli nagrada "Turistički cvet" 2025. Foto: FOTO: TOS/Alexandra Podlesna

Na konkurs, koji je trajao od 2. do 15. oktobra, prijavilo se 147 kandidata, a nagrade su dobili najbolji u 11 kategorija. Državni sekretar u Ministarstvu turizma i omladine Nikola Mijajlović istakao je da je ovo prilika da se sagledaju rezultati u turizmu kroz broj zadovoljnih turista koji se vraćaju u Srbiju ne samo zbog destinacije već i ljudi.

Šest miliona turista stiže za EXPO

Danilo Jerinić, direktor Specijalne izložbe EXPO 2027. istakao je da je zajednički zadatak sa TOS - om da da se javnosti

približi značaj Ekspa i ono što Srbiju očekuje 2027.

- Očekuje se oko šest miliona turista tokom EXPO-a, a ovo će biti jedinstvena prilika da podstaknemo snažno interesovanje za turističku ponudu Srbije i svetu, da predstavimo naše kulturno bogatstvo, tradiciju i dobro poznato gostoprimstvo - naglasio je Jerinić.

Dobitnici "Turističkog cveta“ za 2025. godinu su:

Turistička organizacija Grada Subotica ( najbolja turistička organizacija)

Oplenačka berba grožđa, Topola (turistička manifestacija)

"Trendy travel“, Zlatibor (turistička agencija)

Hotel "Moskva“ u Beogradu (kategorija hoteli u gradskim sredinama)

Hotel "Sunce“, Sokobanja (kategorija hoteli u banjama)

Hotel "Zlatibor“ na Zlatiboru (kategorija planinski hoteli)

“Nova Drina“ , selo Vrhpolje (seoska turistička domaćinstva i objekti za smeštaj u domaćoj radinosti)

"Salaš 137“, Čenej (vinarije, vile, lovačke kuće, salaši...)

"H.T.P. Plaža - Hotel Aquastar Danube / Đerdapska rivijera“, Kladovo (kategorija: Pravni subjekt za doprinos unapređivanju turističke ponude i promocije turizma)

Praktična putovanja (kategorija: Influenseri/Blogeri)

Emisija "Putokaz“ (kategorija: Elektronski i štampani mediji)

Specijalno priznanje za 2025. godinu dodeljeno je krovnoj asocijaciji "Etno mreža".