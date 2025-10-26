Slušaj vest

Banjski turizam je sve popularniji među turistima širom sveta, a mnogi dolaze baš u Srbiju kako bi iskusili čari lekovite vode i blata. Iako godinama za najpopularnije važe Sokobanja i Vrnjačka banja, tri banje na jugu zemlje se posebno izdvajaju. U pitanju su Prolom banja, Lukovska banja i Kuršumlijska banja.

One su poznate po brojnim blagodetima, a sve više turista odlučuje se upravo za odmor, uživanje i rehabilitaciju u njima.

Prolom banja

Prolom banja je poznata po svojoj lekovitoj vodi koja pripada grupi voda visokih balneoloških vrednosti. Poseduje diuretičko i bakteriostatno dejstvo, a njen mineralni sastav odgovara svim kategorijama potrošača: deci, trudnicama, odraslima, sportistima i rekreativcima.

Zahvaljujući jedinstvenim karakteristikama ova lekovita voda deluje kod različitih oboljenja:

Bubrega i mokraćnih puteva

Organa za varenje

Kože

Reumatizma

Pored vode, u Prolom banji postoji i lekovito blato koje je vulkanskog porekla i spada u visokomineralizovane peloide sa značajnim terapeutskim efektom.

Prema podacima na sajtu Booking.com cene noćenja u Prolom Banji se od 2.000 dinara. Primera radi mala dvokrevetna soba sa bračnim krevetom se može naći po ceni od 2.500 dinara.

Apartmani su nešto skuplji, pa se tako apartman sa jednom spavaćom sobom može naći po ceni od 6.000 dinara. Moteli sa jednokrevetnim sobama su nešto jeftiniji i mogu se pronaći po ceni od 2.900 dinara po noćenju.

Foto: T.S

Lukovska banja

Još su stari Rimljani znali za blagodeti lekovite vode Lukovske banje o čemu svedoče ostaci cevi i građevina otkriveni u gornjem delu banjskog naselja. Lukovsku banju koristio je čak i kralj Milutin. Ona se nalazi na jugu Srbije, na istočnim padinama Kopaonika i to na nadmorskoj visini od 681 metar.

Po broju izvora termomineralnih voda temperature 56-69°C i njihovoj izdašnosti (100 litara u sekundi), spada u red najbogatijih u zemlji.

Za 8,5 evra (944 dinara) se u ovoj banji u Srbiji može naći prenoćište 50 metara od strogog centra, s tim što je istaknuto da je cena veća ako je broj noćenja manji od 5, pa je cena u tom slučaju 1.000 dinara po osobi dnevno.

Kuršumlijska banja

Kuršumlijska banja ima najumereniju klimu od svih banja u Srbiji. Uz okolni prirodni ambijent koji sačinjavaju šume, Banjska reka i potok sa čistom vodom, kao i čist vazduh, predstavlja idealno lečilište i rekreacioni centar.

Kuršumlijska banja ima više vrsta lekovitih voda koje je svrstavaju u red najatraktivnijih u Evropi (sumporovite, ugljeno-kisele, alkalne i gvožđevite vode).

U Kuršumlijskoj banji dostupni su brojni tretmani:

hidroterapija

lekovito blato

elektroterapija

magnetoterapija

ultra zvučna terapija

laseroterapija

bioptron terapija

tecar terapija

masaža

kineziterapija

estenziona terapija

Ukoliko želite da istražite banjski turizam u Srbiji, možda je najbolja ideja da krenete upravo od juga naše zemlje koji može da se pohvali sa nekoliko uređenih banja u kojima uživa sve veći broj turista.

Prosečna cena privatnog smeštaja u Kuršumliji je oko 25-28 evra za dve osobe. To mogu biti sobe ili apartmani u privatnim kućama, vilama, konacima. Na internetu smo našli oglase u kojima se apartmani izdaju i za 2.000 dinara po noći.