Tunel ispod Mon Blana od danas je ponovo otvoren za saobraćaj posle 102 dana, koliko su trajali obimni radovi na obnovi svoda i infrastrukture, prenosi tv Rai.

Tunel je zbog rekonstrukcije bio zatvoren od 1. septembra 2025.

Otvaranje tunela usledilo je nakon pet obaveznih provera bezbednosti, koje u od kraja novembra obuhvatile čak preko 800 testiranja funkcionalnosti bezbednosnih sistema.

U radovima na obnovi tunela, koji su trajali 102 dana, učestvovalo je više od 150 ljudi koji su ostvarili 150.000 radnih sati, navela je Rai.

U ovaj projekat rekonstrukcije uloženo je 21 milion evra, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Tunel predstavlja najvažniji transportni pravac između Francuske i Italije, a ključan je za tranzit tereta i putnika između Italije i severne Evrope.