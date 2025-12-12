Slušaj vest

Tunel ispod Mon Blana od danas je ponovo otvoren za saobraćaj posle 102 dana, koliko su trajali obimni radovi na obnovi svoda i infrastrukture, prenosi tv Rai.

Tunel je zbog rekonstrukcije bio zatvoren od 1. septembra 2025.

Otvaranje tunela usledilo je nakon pet obaveznih provera bezbednosti, koje u od kraja novembra obuhvatile čak preko 800 testiranja funkcionalnosti bezbednosnih sistema.

U radovima na obnovi tunela, koji su trajali 102 dana, učestvovalo je više od 150 ljudi koji su ostvarili 150.000 radnih sati, navela je Rai.

U ovaj projekat rekonstrukcije uloženo je 21 milion evra, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Tunel predstavlja najvažniji transportni pravac između Francuske i Italije, a ključan je za tranzit tereta i putnika između Italije i severne Evrope.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteNaslovnaUniCredit Banka Srbija uspešno realizovala prvu emisiju dugoročnih dinarskih obveznica
UniCredit Bank Srbija.jpg
Moj biznisRadojevići zarađuju od cveta koji ne vene: Preko zime prodaju na hiljade buketa, ljudi im se obraćaju iz cele Srbije
statica
Moj biznisPočeo s 200 dolara pa stigao do fonda od 200 miliona: Investitor otkrio kako je ostvario put do uspeha
dolari-zaplenjeni-na-horgosu-.jpg
Moj biznisBeograđanke svoje ekskluzivne haljine ovde iznajmljuju: Katarina prepravlja na bakinoj mašini, a Milan dovodi dizajnere - Stvoreno za svačiji džep
haljina-na-dan-vracar-870x1160.jpg