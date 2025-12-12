Nakon 102 dana obnove! Tunel ispod Mon Blana ponovo otvoren za saobraćaj: U projekat rekonstrukcije uloženo 21 milion evra
Tunel ispod Mon Blana od danas je ponovo otvoren za saobraćaj posle 102 dana, koliko su trajali obimni radovi na obnovi svoda i infrastrukture, prenosi tv Rai.
Tunel je zbog rekonstrukcije bio zatvoren od 1. septembra 2025.
Otvaranje tunela usledilo je nakon pet obaveznih provera bezbednosti, koje u od kraja novembra obuhvatile čak preko 800 testiranja funkcionalnosti bezbednosnih sistema.
U radovima na obnovi tunela, koji su trajali 102 dana, učestvovalo je više od 150 ljudi koji su ostvarili 150.000 radnih sati, navela je Rai.
U ovaj projekat rekonstrukcije uloženo je 21 milion evra, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.
Tunel predstavlja najvažniji transportni pravac između Francuske i Italije, a ključan je za tranzit tereta i putnika između Italije i severne Evrope.
