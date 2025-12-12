Slušaj vest

UniCredit Banka uspešno je realizovala emisiju dugoročnih dinarskih obveznica na lokalnom tržištu u ukupnom iznosu od 6 milijardi dinara, usmerenu ka profesionalnim investitorima. Polovina emisije, odnosno 3 milijarde dinara, je upisana od strane međunarodnih finansijskih organizacija a za drugu polovinu od 3 milijarde dinara, namenjenu ostalim profesionalnim investitorima, tražnja je bila 2.4 puta veća od ponuđenog broja obveznica. Značajno veća tražnja ukazuje na potencijal daljeg razvoja lokalnog tržišta ali i na snažno poverenje velikog broja profesionalnih investitora u UniCredit Banku.

„Ova emisija obveznica predstavlja važnu prekretnicu za UniCredit Banku u Srbiji, ali i za domaće finansijsko tržište. Kao jedna od prvih emisija instrumenata u Srbiji namenjenih jačanju kapitala i podobnih obaveza u skladu sa regulatornim okvirom, ona potvrđuje našu posvećenost dugoročnoj stabilnosti, diversifikaciji izvora finansiranja, dinarizaciji i transparentnosti u radu. Posebno smo ponosni što će deo sredstava biti usmeren ka razvoju malih i srednjih preduzeća i projektima koji doprinose zelenoj tranziciji naše privrede. Zahvaljujemo svim investitorima koji su prepoznali UniCredit banku kao jednog od tržišnih lidera iukazali nam poverenje“izjavio jeNikola Vuletić, predsednik Izvršnog odbora UniCredit Banke.

Ovaj značajan korak dodatno unapređuje stabilnost finansijskog sistema i doprinosi razvoju lokalnog tržišta kapitala, čineći UniCredit Banku jednim od pionira u oblasti inovativnih finansijskih instrumenata u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana.

Posebnu pažnju banka će usmeriti na finansiranje mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP), uz fokus na nove klijente i privredne subjekte iz manje razvijenih regiona Srbije. Dodatno, značajan deo sredstava obezbeđenih emisijom biće usmeren na finansiranje projekata koji ispunjavaju kriterijume zelene tranzicije.