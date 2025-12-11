Slušaj vest

Odluka je posledica pregovora Saveta EU i Evropskog parlamenta koji su postigli preliminarni dogovor o novim pravilima.

EU će dobiti veća ovlašćenja da proverava i po potrebi interveniše u investicijama koje bi mogle da ugroze javni poredak ili bezbednost bloka. Istovremeno se uvodi minimalni zajednički standard za procenu stranih ulaganja, što do sada nije postojalo i predstavlja prvi jedinstveni okvir koji će važiti za sve članice.

Pretpostavlja se da je ovo jedna od mera koju EU sprovodi u jeku "prepucavanja" sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Pod najstrožim nadzorom naći će se ulaganja u najosetljivije tehnologije i infrastrukture, uključujući proizvode dvostruke namene, vojne sisteme i ključne tehnologije poput veštačke inteligencije i poluprovodnika. Novi propisi obuhvataju i kritične sektore energetike, transporta, digitalne i izborne infrastrukture, kao i određene finansijske entitete, poput centralnih depozitara hartija od vrednosti. Kritične medicinske supstance ostaju izuzete, a obim zahvata finansijskih usluga biće ograničen.

Dogovor je deo šire strategije EU da zaštiti svoju tehnološku prednost i osigura da strana ulaganja doprinose, a ne ugrožavaju, razvoj evropske ekonomije.

Nakon političkog usaglašavanja Saveta i Evropskog parlamenta, pravni timovi će pripremiti konačan tekst regulative. Nova pravila će početi da se primenjuju 18 meseci nakon stupanja na snagu.

Biznis Kurir

