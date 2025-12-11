Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavljavio se oglas koji je privukao veliku pažnju. Na stranici "Jeftine nekretnine Srbije" Milan je ponudio na prodaju glanc nov apartman koji odiše luksuzom.

- Na prodaju apartman u prelepom vikend naselju na Kopaoniku, u sklopu hotela. Ovaj moderno opremljen apartman u prizemlju pruža idealan prostor za uživanje u planinskoj prirodi i savršenoj zimskoj atmosferi. Površina apartmana je 24 kvadrata, a tersa od osam kvadrata nije uračunata u kvadraturu - napisao je on.

Prema rečima prodavca apartman je odlična prilika za ulaganje ili za odmor, a budući vlasnik će imati priliku da uživa u svim hotelskim pogodnostima, a istovremeno da ima svoj privatni prostor.

- Redovna cena kvadrata je oko 3.000 evra, a naša 2.560 evra po kvadratu, odnosno 61.500 evra. Moguća je i zamene za automobil, ali je cena u tom slučaju 70.000 evra - napisoa je prodavac. 

FOTO: Facebook "Jeftine nekretnine Srbije"  Foto: Facebook/Jeftine nekretnine Srbija

Uz oglas su postavljene fotografije i sudeći po njima ovaj apartman na srpskoj planinskoj lepotici odiše luksuzom. Osim velikog, bračnog kreveta u sobu je stao još jedan kauč, stočić za kafu, ali i manji sto za ručavanje. U apartmanu ima i veliki orman u koji može da stane dosta stvari.

Kupatilo je manje, ali moderno sređeno i ima sve što je potrebno uključujući i modernu tuš kabinu.

Kako su primetili u komentarima korisnici društvenih mreža luksuz košta. 

Biznis Kurir/ Facebook "Jeftine nekretnije Srbije" 

