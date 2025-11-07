Slušaj vest

Ljubitelji prirode koji vole vikendom da pobegnu iz gradske vreve negde na planinu i nadišu se svežeg vazduha možda bi mogli da razmotre oglas u kome se na Divčibarama na prodaju nudi apartman od 48 kvadratnih metara plus 13 m2 zatvorene terase.

Kako je navedeno u objavi apartman je kompletno opremljen.

- Prodaje se kompletno opremljen apartman 48m2+13m2 zatvorene terase. Duplex sa dve odvojene spavaće sobe na spratu, smeštajnog kapaciteta za spavanje 8 osoba, sa dvorištem i parkingom - piše u oglasu na portalu Dijaspora.online.

U oglasu se naglašava da je nekretnina na dobroj lokaciji.