Slušaj vest

Ljubitelji prirode koji vole vikendom da pobegnu iz gradske vreve negde na planinu i nadišu se svežeg vazduha možda bi mogli da razmotre oglas u kome se na Divčibarama na prodaju nudi apartman od 48 kvadratnih metara plus 13 m2 zatvorene terase.

Kako je navedeno u objavi apartman je kompletno opremljen.

- Prodaje se kompletno opremljen apartman 48m2+13m2 zatvorene terase. Duplex sa dve odvojene spavaće sobe na spratu, smeštajnog kapaciteta za spavanje 8 osoba, sa dvorištem i parkingom - piše u oglasu na portalu Dijaspora.online.

U oglasu se naglašava da je nekretnina na dobroj lokaciji.

- Apartman se nalazi na idealnoj lokaciji 900m od centra Divčibara, 50m od prodavnice Maxi i restorana Central D, na 100m od pošte i Doma zdravlja. Okružen je borovom šumom, sklonjen od ulice, za potpuni mir i opustanje - naglašava se u oglasu u kome se dodaje da je cena apartmana 68.500e sa mogućim korekcijama.

Ne propustiteNekretninePropao im projekat od 100 milijardi dolara: Uložili silne pare u grad, a u njemu niko ne živi
Forest city (1).jpg
NekretnineNajisplativija lokacija za kupovinu nekretnine u Srbiji: Vrednost će joj tek skakati
stan kupovina
NekretnineSlobodanka prodaje tek renoviranu kuću od 89 kvadrata za manje od 40.000 evra: Nalazi se blizu Novog Sada i poseduje prelep voćnjak
Mali Iđoš Jeftine nekretnine Srbija
NovčanikDevojka kupila 3 stana, a nema ni 30 godina: Otkrila trikove uz koje je uštedela više od 80.000 evra
22.jpg