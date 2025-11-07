Evo koliko košta apartman na Divčibarama: Okružen borovom šumom nalazi se na 900 metara od centra
Ljubitelji prirode koji vole vikendom da pobegnu iz gradske vreve negde na planinu i nadišu se svežeg vazduha možda bi mogli da razmotre oglas u kome se na Divčibarama na prodaju nudi apartman od 48 kvadratnih metara plus 13 m2 zatvorene terase.
Kako je navedeno u objavi apartman je kompletno opremljen.
- Prodaje se kompletno opremljen apartman 48m2+13m2 zatvorene terase. Duplex sa dve odvojene spavaće sobe na spratu, smeštajnog kapaciteta za spavanje 8 osoba, sa dvorištem i parkingom - piše u oglasu na portalu Dijaspora.online.
U oglasu se naglašava da je nekretnina na dobroj lokaciji.
- Apartman se nalazi na idealnoj lokaciji 900m od centra Divčibara, 50m od prodavnice Maxi i restorana Central D, na 100m od pošte i Doma zdravlja. Okružen je borovom šumom, sklonjen od ulice, za potpuni mir i opustanje - naglašava se u oglasu u kome se dodaje da je cena apartmana 68.500e sa mogućim korekcijama.