Počela je isplata godišnjeg dodatka za penzionere u Hrvatskoj. Reč je o jednokratnoj isplati koju će dobiti svi penzioneri, a za koju je izdvojeno 217,5 miliona evra.

Odlučeno je da se dodatak obračunava prema godinama staža, pri čemu se za svaku godinu dobija po šest evra. Kako se ukupan iznos dodatka može podeliti na 12 meseci, tako da svaki mesec vredi 50 centi, oni koji nemaju punu godinu staža biće uskraćeni za najmanje 50 centi, a najviše 5,50 evra, u zavisnosti od broja odrađenih meseci koji ne ulaze u obračun, prenosi tportal.

Takođe, korisnicima sopstvene i dela porodične penzije u obračun ulaze samo njihove ostvarene godine staža, iako porodični penzioneri primaju dodatak na osnovu staža preminulog bračnog ili vanbračnog partnera. Treba naglasiti da staž za određivanje penzije obuhvata staž osiguranja, staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, poseban staž, pridodati staž i dodati staž, odnosno staž na osnovu kojeg je utvrđena visina penzije. Međutim, ne obuhvata staž stečen u inostranstvu.

To znači da će deo od 192.200 korisnika penzija po međunarodnim ugovorima dobiti veoma mali iznos, jer je njihov staž u Hrvatskoj uglavnom kraći od 15 godina, što je inače uslov za odlazak u penziju.