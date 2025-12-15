Slušaj vest

Posle smrti penzionera, članovi porodice često se suočavaju sa pitanjem kako da ostvare pravo na poslednju penziju koju preminuli nije stigao da primi. Iako postupak zahteva određenu administrativnu proceduru, važeći propisi jasno definišu prava naslednika.

Prema zakonu, penzija pripada korisniku do poslednjeg dana meseca u kojem je preminuo. Ukoliko taj iznos nije isplaćen pre smrti, porodica ima pravo da ga potražuje, ali isključivo kroz zakonom propisan postupak.

Potvrda PIO fonda kao prvi korak

Da bi se započela procedura, potrebno je da članovi porodice u nadležnoj filijali Fonda PIO zatraže potvrdu o iznosima penzije i eventualnih novčanih naknada koje nisu isplaćene. Ova potvrda predstavlja obavezan dokument u ostavinskom postupku, jer se neisplaćena penzija smatra delom imovine preminulog.

Za dobijanje potvrde neophodno je priložiti ličnu kartu i izvod iz matične knjige umrlih. Nakon toga, dokument se dostavlja sudu ili javnom beležniku koji vodi ostavinski postupak.

Uloga ostavinskog postupka

U ostavinskom postupku utvrđuje se celokupna imovina pokojnika, uključujući i neisplaćenu penziju. Ukoliko ima više naslednika, u rešenju mora biti precizirano kome pripada pravo na ovaj novčani iznos ili na koji način se deli među naslednicima.

Isplata nakon pravosnažnog rešenja

Po okončanju ostavinske rasprave i kada rešenje postane pravosnažno, naslednik koji je određen kao korisnik neisplaćene penzije treba da Fondu PIO dostavi kopiju ostavinskog rešenja, ličnu kartu i podatke o tekućem računu, najčešće u vidu kopije kartice računa. Nakon toga Fond PIO vrši isplatu.

U slučajevima kada je penzija već bila uplaćena na račun preminulog, raspolaganje tim sredstvima reguliše se preko banke, u skladu sa ostavinskim rešenjem.

Važno pokrenuti postupak na vreme

Dok ostavinski postupak ne bude završen, neisplaćena penzija ne može biti isplaćena. Zbog toga je važno da porodica blagovremeno prikupi potrebnu dokumentaciju i pokrene postupak, kako bi se izbegla nepotrebna kašnjenja u ostvarivanju ovog prava.