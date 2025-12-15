Slušaj vest

O tome da li građani treba da brinu zbog oscilacija kursa evra u menjačnicama i da li skok evra može da utiče na ratu kredita, objasnio je za Kurir televiziju finansijski savetnik Đorđe Ostojić:

- Postoje dve grupe građana koji imaju kredite. Sve zavisi od toga šta im piše u samim ugovorima. Ako pričamo o građanima koji imaju kredite u dinarima, bez valutne klauzule, što čini oko 55% svih kredita u Srbiji, oni ne moraju da strahuju, zato što svoje rate plaćaju u dinarima.

Đođrđe Ostojić Foto: Kurir Televizija

- Međutim, šta je problem? Problem je što mogu indirektno, ukoliko dođe do rasta kursa, a da ne ulazimo previše u makroekonomiju, da se nađemo u situaciji da dođe i do rasta inflacije. Tada, nekim indirektnim putem, može da dođe do rasta njihovih rata, ukoliko Narodna banka reaguje i podigne referentne kamatne stope.

Kredit u evrima

- Sa druge strane, imamo građane koji su se zadužili direktno u evrima ili koji imaju kredite koji su indeksirani u evrima. Njima će, nažalost, rata skočiti praktično odmah kako bude rastao kurs, zato što imamo situaciju da se njihova glavnica i rata kredita, koja je iskazana u evrima, ne menjaju, ali je taj iznos u dinarima sada znatno veći.

Foto: Shutterstock

- Tako da, ukoliko ste zaduženi kreditima sa valutnom klauzulom, praktično odmah ćete osetiti rast kursa. Sve zavisi od toga šta klijenti imaju u ugovoru. Generalno, rata kredita se neće menjati kada govorimo o rati kredita koja je iskazana u evrima.

- Znači, ako neko ima ratu kredita od, na primer, 400 evra, ta rata će i dalje biti 400 evra, samo što će taj iznos iskazan u dinarima sada biti mnogo veći. To će praktično odmah biti udar na kućni budžet, pod pretpostavkom da ta osoba ne zarađuje u evrima, odnosno da joj zarada nije vezana za kurs evra.

Ako imate kredit u evrima - oprez! Prisutna oscilacija kursa u menjačnicama, evo kada može poskupeti rata i koliko Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs