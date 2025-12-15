Ju-Es Stil prekida proizvodnju u čeličani u Ilinoisu

"Čeličane u Gelzenkirhenu i Isberguesu neće raditi od sredine decembra do kraja godine", saopštio je u četvrtak najveći nemački proizvođač čelika. Pogon u Isberguesu radiće sa samo polovinom kapaciteta najmanje četiri meseca zbog "naglog rasta jeftinog uvoza, posebno iz Azije", naveli su iz kompanije Tisen Krup (Thyssenkrupp Steel).

Ovi pogoni proizvode granulirani elektrotehnički čelik koji se koristi u energetskoj industriji za prenos električne energije, u transformatorima podstanica i u vetroturbinama.

Thyssenkrupp je, prema navodima kompanije, jedan od samo dva preostala proizvođača elektrotehničkog čelika u Evropi.

Pritisak uvoza po niskim cenama

"Evropsko tržište granuliranog elektrotehničkog čelika trenutno je pod snažnim pritiskom zbog naglog rasta uvoza po cenama znatno ispod prosečnih proizvodnih troškova u EU", navodi se u saopštenju, prenosi Telegram.hr.

Uvoz se od 2022. godine utrostručio, dok je samo tokom ove godine porastao za dodatnih 50 odsto, ističu u kompaniji. U takvim okolnostima narudžbine su naglo pale, iskorišćenost pogona je sve manja, a hitne mere su neophodne kako bi se poslovanje ekonomski stabilizovalo, poručuju iz Thyssenkruppa.

Ugrožena radna mesta

Prema njihovim procenama, ugroženo je oko 1.200 radnih mesta u Nemačkoj i Francuskoj.

"Granulirani elektrotehnički čelik je nezamenjiv element evropske energetske infrastrukture i energetske tranzicije", izjavila je glavna izvršna dirktorka Mari Džaroni, naglasivši da Thyssenkrupp želi da sačuva proizvodnju u Evropi i da trenutno rade na efikasnoj zaštiti tržišta.