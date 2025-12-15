Slušaj vest

Mali je na svom Instagram profilu objavio da je održao sastanak sa direktorom Nemačke razvojne banke (KfW) za Jugoistočnu Evropu i Tursku Klausom Milerom sa kojim sam razgovarao o daljem razvoju partnerstva Srbije i te finansijske institucije, aktuelnim projektima na kojima sarađujemo i mogućnostima za dalju saradnju.

Portfolio KfW-a odgovara ciljevima Vlade Srbije, a mogućnosti za razvoj naše saradnje postoje u projektima u okviru Zelene agende, energetike, sektoru otpadnih voda.

Zahvalni smo KfW-u što je konstantna podrška Srbiji u sprovođenju Reformske agende i svih ciljeva koje smo zacrtali do kraja sledeće godine.

Naravno, prioritet Srbije uvek je očuvanje makroekonomske stabilnosti. Ponašamo se odgovorno, jer želimo dalji rast, koji je u sledećoj godini projektovan na tri odsto BDP-a. Potpuno smo posvećeni i završetku projekata koje smo započeli u okviru programa “Skok u budućnost – Srbija 2027”, pod čijom kapom su i neophodne investicije za organizaciju Međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027. godine.

U ovom trenutku Srbija gradi deset novih auto-puteva i brzih saobraćajnica, držimo javni dug pod kontrolom na oko 44 odsto BDP, devizni kurs je stabilan i imamo značajne devizne rezerve. Sve ovo uspevamo u svetskim okolnostima koje se ne mogu predvideti, i svesni smo da finansijske institucije to primećuju.