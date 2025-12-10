Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade Siniša Mali je naveo da se među najvažnijim investicijama nalazi izgradnja kompleksa za predstojeći Expo 2027 u Surčinu, zajedno sa pratećom infrastrukturom.

U svojoj objavi na Fejsbuku, osvrnuo se i na kritike potpredsednika SSP-a Dušana Nikezića, tvrdeći da opozicija "ne razume strukturu investicionog plana" i da se oslanja isključivo na kritiku, bez konkretnih rešenja.

Mali je ocenio da je Srbija u poslednjih pet godina pokazala ekonomsku otpornost uprkos globalnim krizama, navodeći da je broj radnih mesta porastao, da su strane investicije dostigle rekordne nivoe od preko pet milijardi evra godišnje i da su prosečne plate i penzije značajno povećane.

- Domaća ekonomija postala je fleksibilna i otporna, a cilj je da do 2027. prosečna plata dostigne 1.400 evra, a penzija 650 evra - naveo je Mali.

Dodao je i da je, prema njegovim rečima, pre 2012. godine Srbiji pretio bankrot, te da se država danas nalazi u "neuporedivo stabilnijoj poziciji".

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizINVESTICIJE VEĆE OD 230 MILIONA € OČEKUJU JEDAN SRPSKI GRAD: Traže partnera za giganta iz doba SFRJ, a uskoro dobijaju i fakultet
novac-4545454.jpg
DruštvoDRŽAVA PREPOZNALA ŽELJU ČAČKA ZA RAZVOJEM, MNOGI PROJEKTI SAD SU I NACIONALNI! Todorović: Moderan zdravstveni centar u Ljubiću!
collage.jpg
PolitikaBRNABIĆ NAJAVILA OTVARANJE CENTRA ZA POSETIOCE: Radovi u Caričinom gradu se privode kraju, spremamo još iznenađenja (VIDEO)
brnabic.jpg
InfoBizIZGRADIĆEMO NAFTOVOD SA MAĐARSKOM DUŽINE 128 KILOMETARA: Povezaćemo se i sa naftnim izvorima u Grčkoj i Severnoj Makedoniji
image00015.jpg