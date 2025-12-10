Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade Siniša Mali je naveo da se među najvažnijim investicijama nalazi izgradnja kompleksa za predstojeći Expo 2027 u Surčinu, zajedno sa pratećom infrastrukturom.

U svojoj objavi na Fejsbuku, osvrnuo se i na kritike potpredsednika SSP-a Dušana Nikezića, tvrdeći da opozicija "ne razume strukturu investicionog plana" i da se oslanja isključivo na kritiku, bez konkretnih rešenja.

Mali je ocenio da je Srbija u poslednjih pet godina pokazala ekonomsku otpornost uprkos globalnim krizama, navodeći da je broj radnih mesta porastao, da su strane investicije dostigle rekordne nivoe od preko pet milijardi evra godišnje i da su prosečne plate i penzije značajno povećane.

- Domaća ekonomija postala je fleksibilna i otporna, a cilj je da do 2027. prosečna plata dostigne 1.400 evra, a penzija 650 evra - naveo je Mali.

Dodao je i da je, prema njegovim rečima, pre 2012. godine Srbiji pretio bankrot, te da se država danas nalazi u "neuporedivo stabilnijoj poziciji".