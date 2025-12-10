Slušaj vest

Najveći rast zabeležen je kod hrane, koja je poskupela 9,9 odsto. U okviru te kategorije najizraženiji skok imaju gotova jela – čak 14,3%, zatim hleb 10,8%, variva 10,3%, dok su pečenja i jela po narudžbini u proseku skuplja za 8,4%.

Rastu i cene pića: alkoholna su skuplja 9,6%, a bezalkoholna 8,9%. Jedina stavka koja je zabeležila pad jesu prenoćišta, i to za 1,4 odsto.

Na nivou Vojvodine ukupno poskupljenje je još veće nego republički prosek i iznosi 9,0 odsto. Hrana je u pokrajini poskupela 9,2%, alkoholna pića 7,0%, a bezalkoholna 9,7%.

Za razliku od republičkog nivoa, u Vojvodini su prenoćišta najviše poskupela – čak 10,7 odsto.