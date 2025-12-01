Slušaj vest

Nove cene cigareta stupaju na snagu 3. decembra, u skladu sa redovnim polugodišnjim usklađivanjem propisanim Zakonom o duvanu i Zakonom o akcizama. Kao i svake godine, ova korekcija donosi poskupljenja duvanskih proizvoda.

Prema novom cenovniku koji je objavio jedan od proizvođača, a očekuje se da isto uskoro urade i ostali, najskuplje cigarete biće iz linije Parliament. Paklica Parliament Aqua Blue koštaće 540 dinara.

Najpoznatiji brend kompanije, Marlboro, u većini svojih varijanti poskupeo je za 10 dinara i sada se kreće između 450 i 500 dinara:

Marlboro Gold / Red (100’s) – 500 dinara

Marlboro Gold / Red (regular) – 490 dinara

Marlboro Soft Pack – 480 dinara

Marlboro Touch i Fine Touch – 450 dinara

Marlboro Touch / Fine Touch / Gold Touch XL – 460 dinara

Najpovoljnije cigarete na listi su L&M Loft XL varijante, po 390 dinara.

Marlboro Titanium i Eve 120 paklice biće na nivou od 520 dinara.

Standardne L&M paklice koštaće:

L&M Red Label / Blue Label / Forward – 410 dinara

L&M First Cut (razne varijante) – 400 dinara

Objavljivanje cenovnika dolazi tradicionalno krajem godine, kada trgovci usklađuju maloprodajne cene sa promenama akciza. Ovoga puta, cenovnik stupa na snagu nešto ranije nego što je uobičajeno, umesto u januaru, primenjuje se već u decembru.

Koliko će cigarete poskupeti od januara?

Podsetimo, Ministarstvo finansija predložilo je izmene Zakona o akcizama, koje su ušle u skupštinsku proceduru. Prema predlogu, specifična akciza će od 1. januara 2026. godine porasti sa sadašnjih 97,47 dinara po paklici na 106,9 dinara, što je povećanje od oko 9,6%. Ova akciza će se dalje korigovati dva puta godišnje, za po 1,5 dinara, sve do jula 2030. godine, kada bi trebalo da dostigne 120,4 dinara po paklici.

To znači da se od početka godine može očekivati novo poskupljenje cigareta, jer će državno zahvatanje biti veće. Proizvođači su godinama unazad na ovakve izmene reagovali na isti način – podizanjem maloprodajne cene za oko 10 dinara po pakli. Razlog leži u tome što se, pored specifične akcize, na cenu cigareta obračunava i proporcionalna akciza od 33%, koja ostaje nepromenjena, a na sve to se dodaje i PDV.