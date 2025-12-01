Slušaj vest

Penzije u Srbiji od danas su veće za 12,2 odsto, odnosno od januara kada će ova povišica leći na račune najstarijih. Prema računici prosečna penzija biće veća za oko 6.000 dinara, tačnije iznosiće oko 488 evra.

Prema statistici PIO fonda na spisku je najviše korisnika iz kategorije zaposlenih njih 1.414.283, njihov ček trenutno iznosi 53.552 i oni će u januaru dobiti 60.085. Na listi je 119.956 penzionera koji su radni vek proveli baveći se samostalnom delatnošću i njima će koverte u proseku biti deblje za 5.702 dinara. Broj invalidskih primanja koja se isplaćuju iz kase PIO fonda je 124.754. Njihovi čekovi su po pravilu najniži, pa će i povišica u dinarima biti najmanja, odnosno svega 2.681 dinar u proseku.

Da podsetimo, ovo je redovno usklađivanje penzija, ali i novčane naknade za telesno oštećenje, kao i naknade za pomoć i negu drugog lica, pogrebnih troškova i naknade po osnovu invalidnosti. To znači, da će osim penzionera na veće iznose u januaru moći da računaju i korisnici svih navedenih naknada.

Foto: Shutterstock

U Srbiji je, pokazuje statistika PIO fonda, 87.625 osoba koje primaju naknadu za tuđu negu i pomoć koja sada iznosi 32.424, a u januaru će primiti gotovo 4.000 dinara više. Na spisku je 35.403 ljudi koji dobijaju naknadu za telesno oštećenje od 3.245 i ona će u Novoj godini biti veća za 395 dinara.