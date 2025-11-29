Slušaj vest

U tržnom centru ''Galerija'' uvedena je nova mera za vozače koji se nepropisno parkiraju, pre svega na mesta označena za osobe sa invaliditetom.

Kako saznajemo, uprava parkinga počela je da postavlja blokatore na točkove za vozila koja zauzmu invalidsko mesto bez odgovarajuće dozvole. U tim situacijama parking-karta se automatski poništava, a vozač, pored uklanjanja blokade, mora da plati kaznu u iznosu od 1.000 dinara.

Postoji, međutim, i druga procedura. Kada ekipa nema raspoloživu blokadu, kontroliše se samo poništavanje karte, ali se ostavlja i drugačija poruka na vozilu. Iako se način evidentiranja prekršaja razlikuje, iznos kazne ostaje isti, tačnije 1.000 dinara.

Foto: Kamatica

Iako je ova mera naišla na pozitivne reakcije mnogih posetilaca, koji je smatraju nužnom kako bi se zaštitila parking-mesta namenjena osobama sa invaliditetom, ima i onih koji ukazuju na potencijalne probleme.

Prema pojedinim svedočanstvima, vlasnicima većih i skupljih vozila, posebno džipova, isplativije je da plate kaznu nego da koriste redovnu dnevnu parking-kartu, što dovodi u pitanje efikasnost sistema.

Mnogi ocenjuju da je ideja dobra i da predstavlja korak ka većoj odgovornosti vozača, ali smatraju da je iznos kazne nizak da bi dugoročno uticao na ponašanje svih korisnika parkinga.

Foto: Kamatica

-Možda bi bilo bolje da se kazne usklade s praksama u drugim gradovima i tržnim centrima, gde su one znatno više i samim tim bi efikasnije odvraćali vozače od zloupotrebe privilegovanih parking-mesta - predložio je jedan od vozača.