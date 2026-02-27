Slušaj vest

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o subvencionisanoj kupovini novih električnih vozila, a zahtevi se mogu podneti elektronski od 1. marta do 30. septembra preko portala e-uprave.

Budžetom za 2026. opredeljeno je 170 miliona dinara, a visina subvencije zavisi od vrste vozila - od mopeda i motocikala do putničkih i teretnih električnih automobila, u rasponu od 250 do 5.000 evra.

Prodaja električnih vozila u Srbiji i dalje zaostaje za Evropom. Prošle godine samo 2,1 odsto novih automobila bilo je na baterijski pogon, dok je prosečan udeo u EU 17,4 odsto. Stručnjaci ističu da bi, pored finansijskih podsticaja, trebalo uvesti i nefinansijske, poput povoljnijih cena parkinga i putarina, pa čak i posebnih registarskih tablica za električna vozila, što je praksa u brojnim evropskim zemljama.

Prodaja novih vozila u Srbiji u 2025. porasla je 13,8 odsto u odnosu na 2024. godinu, a hibridni modeli čine najveći deo tržišta elektrifikovanih vozila. Ipak, polovnih vozila i dalje je više - 83 odsto tržišta - dok potpuno električna vozila beleže spor, ali stabilan rast.

Vodeći brendovi putničkih automobila su „Škoda”, „Tojota” i „Reno”, dok u segmentu lakih komercijalnih vozila prednjači „Fijat”. Eksperti ističu da je elektrifikacija ključna tema i da je u toku izrada nacionalne strategije, koja treba da osigura sinhronizovan pristup razvoja e-mobilnosti, uključujući infrastrukturu, podsticaje i prihvatanje električnih vozila na tržištu.