BMW je značajno snizio cene svojih električnih automobila na kineskom tržištu, sa popustima koji u pojedinim slučajevima dostižu i oko 42.000 dolara. Nemački proizvođač je prošle nedelje smanjio cene čak 31 modela, pokušavajući da ostane konkurentan na najvećem svetskom automobilskom tržištu, gde pritisak kineskih brendova neprestano raste.

Najveće apsolutno sniženje odnosi se na BMW i7 M70L, najmoćniju verziju električne Serije 7. Cena ovog modela umanjena je za 301.000 juana, što odgovara iznosu od oko 42.000 dolara.

Procenatno najveći pad zabeležio je BMW iX1 eDrive25L sa produženim međuosovinskim rastojanjem, čija je cena smanjena za 24 odsto, na oko 228.000 juana.

Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

Iz BMW-a poručuju da su korekcije deo "redovnog upravljanja cenama", ali analitičari ističu da tajming nije slučajan.

Prodaja automobila u Kini opada već drugi mesec zaredom, pa su i drugi proizvođači primorani na slične poteze. Prema procenama stručnjaka, nova zvanična cenovna lista uglavnom se približava realnim cenama koje su kupci već postizali kroz pregovore sa dilerima.

Ipak, sa približavanjem Kineske nove godine, očekuje se još agresivnija ponuda i dodatni podsticaji za kupce. Regulatori u Kini sa oprezom posmatraju ovaj trend, strahujući da bi dugotrajni cenovni rat mogao da dovede do poremećaja u lancima snabdevanja i pritiska na zarade u auto-industriji.