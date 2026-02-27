Slušaj vest

Kompanija dm drogerie markt zvanično je predstavila inicijativu „Budućnost koja inspiriše“, kampanju usmerenu na podsticanje društvenog angažovanja i aktivnog učešća pojedinaca u oblikovanju zajedničke budućnosti. Ovim događajem započet je niz aktivnosti čiji je cilj da podstaknu ljude da se uključe u promene tako što će pojedinci deliti priče o svojim iskustvima društvenog angažovanja – i time inspirisati zajednicu iz svog okruženja – a organizacije, udruženja i institucije prijavljivati projekte koji okupljaju volontere ili pružaju mogućnost volonterskog angažovanja građana.

U vremenu obeleženom ekonomskim neizvesnostima, klimatskim izazovima i osećajem da su velike promene izvan domašaja pojedinca, ovaj projekat polazi od drugačije perspektive: budućnost nije nešto što pasivno čekamo, već nešto što svakodnevno gradimo, malim koracima u vidu solidarnosti i spremnošću na delovanje. Upravo zato, „Budućnost koja inspiriše“ stavlja ljude i zajednicu u centar svog interesovanja, dok dm preuzima ulogu pokretača i partnera koji pruža prostor, podršku i podsticaj.

„Inicijativa ’Budućnost koja inspiriše’ nastala je iz potrebe da podsetimo sebe i druge koliko je važan lični doprinos. Verujemo da promena počinje onog trenutka kada pojedinac prepozna sopstvenu ulogu i odluči da deluje. Kao kompanija, želimo da budemo partner zajednici, da podržimo ideje, osnažimo pojedince i stvorimo prostor u kojem dobre inicijative mogu da zažive. Budućnost nije unapred određena, ona nastaje iz onoga što radimo danas, zajedno“, izjavila je ovim povodom Svetlana Jovanović Mitić, rukovodilac Marketinga i komunikacija dm Srbija i Severna Makedonija.

Foto: Promo

Inicijativa se razvija u tri ključne oblasti koje oblikuju temelje društva zasnovanog na zajedništvu i međusobnoj podršci: jačanje solidarnosti i društvenog angažovanja, podsticanje razvoja i napretka kroz ravnopravnost, inkluziju i obrazovanje, kao i odgovorno delovanje u skladu sa prirodom zasnovano na održivim praksama.

Centralni mehanizam inicijative sprovodi se na platformi dm {zajedno}, a prijave će se obavljati na stranici dm-buducnostkojainspirise.rs, koja je njen deo i biće aktivna od 2. marta. Od tog datuma, pojedinci će moći da podele priče o ličnim iskustvima društvenog angažovanja, dok će organizacije, udruženja i institucije moći da prijave svoje projekte na konkurs. I deljenje ličnih iskustava i prijava projekata traju do 31. jula 2026. godine. Prijavljeni projekti moraju da obuhvate volonterski angažman građana ili jasno definisanu mogućnost volonterskog angažovanja građana. Projekte će na jesen odabrati stručni žiri, a dm drogerie markt će odabrane inicijative podržati donacijom. Na taj način, budućnost prestaje da bude apstraktan pojam i postaje zajednički poduhvat.

Predstavljanje ove inicijative okupilo je predstavnike medija, partnere i influensere koji dele vrednosti društvene odgovornosti i održivog razvoja, a osmišljeno je kao simboličan čin ličnog doprinosa u porukama nade, vizije i odgovornosti koje su gosti ostavljali kao inspiraciju za budućnost.

Foto: Promo