Slušaj vest

"Ima mnogo polja gde možemo da sarađujemo, potreban je dodatni angažman svih naših ljudi, to je važno jer služi i ide u korist jednima i drugima. Smatram da je važna oblast veštalke inteligencije i informacionih tehnologija, poljoprivrede, namenske industrije, kao i u privlačenju turista mnogo toga možemo da uradimo", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, jedna od oblasti je i turizam, preciznije privlačenje turista.

"Taj broj je uvećan oko pet puta, ali tu možemo da postignemo još mnogo, mnogo bolje rezultate. I u privlačenju Kazahstanaca u Beograd i Srbiju, i naravno naših ljudi da dolaze ovde u Kazahstan", rekao je predsednik.

Saradnja u oblasti veštačke inteligencije

"Što se tiče veštačke inteligencije, to je važno, od satelita do manuelske industrije, u svemu tome je veštačka inteligencija i robotika. O tome ćemo da obavimo razgovore", dodao je Vučić.

Vučić je najavio da će u naredna tri meseca otvoriti nove fabrike namenske industrije.

"Biće modernije, drugačije, pa ćemo videti koliko ćemo biti uspešni", dodao je.

Vučić tražio podršku Kazahstana u oblasti nuklearne energije

Vučić je danas u Astani od zvaničnika Kazahstana tražio pomoć i podršku te zemlje u oblasti nuklearne energije ističući da je važno da država ima dovoljno energije, kao i da Kazahstan planira izgradnju tri nuklearne elektrane.

Vučić je rekao da Kazahstan ima mnogo uranijuma, da ima i galijuma i da ne čudi što su, kako je rekao, Amerikanci insistirali na saradnji sa tom zemljom.

''Kazahstan ima rezervi uglja za narednih 250 godina. Oni ne pričaju o čistoj, već pričaju o tome da imaju energiju. Postoje razni filteri koji se koriste da biste smanjili zagađenje, ali je važno da imate dovoljno energije'', rekao je Vučić novinarima u Astani.

Naveo je da Kazahstan planira da gradi tri nuklearne elektrane, jednu sa ruskim Rosatomom, drugu sa CNNC iz Kine, a treću sa nekim sa zapada.

''Jedna elektrana je od jednog gigavata, druga od 1200 megavata, a treća će biti neka sa zapada, da li će to da bude Vestinghaus ili EDF, zajedno sa Korejcima... Oni će sa tri različite kompanije da rade. I sad biraju, gledaju kakvi su uslovi'', rekao je Vučić.

Naveo je da je tražio pomoć i podršku Kazahstana u toj oblasti i da se vide koji su najbolji uslovi kada je reč o odnosu cene i kvaliteta.

''Nuklearna energija je čista energija, dakle sa tim problema nikakvih nema, ali su nam potrebni ljudi. I opet dolazimo do ljudi kojih nemamo. Oni se graniče i sa Rusijom i sa Kinom, i jedno, na dohvat ruke su im, a mi ništa od toga'', rekao je Vučić.

Naveo je i da će u tom kontekstu bili veoma važna poseta predstavnika kompanije EDF iz Francuske koji će 16. i 17.marta biti u Srbiji.

''Nema mnogo ljudi, zanatlija koji mogu to da sprovedu u delo na evropskom kontinentu. Znanje imaju, sad videćemo kako ćemo sa EDF-om da rešavamo te probleme. Ali to je za nas od velikog značaja'', rekao je Vučić.

O Ekspu 2017. godine

Na pitanje da li je sa predsednikom Kazahstana razgovarao o Ekspu 2027 i da li mu je podelio iskustva te zemlje koja je bila domaćin Ekspa 2017.godine, Vučić je rekao da je u Astanu dolazio više puta, i neposredno posle održavanja Ekspa i da se uverio kako je Ekspo izgradio taj grad.