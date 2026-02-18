Slušaj vest

Takođe, program će biti upriličen i u Ekspo 2027 Plejgraund u Hali 5 Beogradskog sajma, i iz prve ruke dožive kako izgleda Srbija koja se priprema da ugosti svet. Kroz pažljivo osmišljen program, savremene interaktivne formate i sadržaje namenjene svim generacijama, Ekspo 2027 tokom sajma predstavlja viziju buduće međunarodne izložbe kao prostora susreta kultura, ideja i ljudi sa svih kontinenata. Ovo je jedinstvena prilika da se već od sutra zakorači u atmosferu manifestacije koja će 2027. godine okupiti milione posetilaca u Beogradu, i da se, makar na trenutak, oseti kako izgleda biti deo događaja koji menja način na koji svet vidi Srbiju.

Posebnu dimenziju predstavljanja Ekspoa 2027 donosi program „Ukusi sveta“, koji tokom trajanja Sajma pretvara zajednički štand u Hali 4 i Ekspo 2027 Plejgraund u Hali 5, u mesto susreta kultura kroz gastronomiju. Kroz pažljivo odabrane recepte i autentične ukuse, posetioci dobijaju priliku da na simboličan način „proputuju“ različite delove sveta i uživaju u degustaciji hrane sa svih kontinenata.

Program dodatno obogaćuju plesni performansi iznenađenja, koji prostoru Ekspo 2027 Plejgraunda daju ritam i dinamiku velikih međunarodnih manifestacija. Prvi plesni performans iznenađenja biće upriličen sutra od 11.30 časova u Hali 4. Kroz spoj pokreta, muzike i savremene produkcije, posetioci će imati priliku da dožive energiju globalne scene i atmosferu događaja koji prevazilazi granice klasičnog sajamskog nastupa.

Centralno mesto u Hali 5 zauzimaju porodični i edukativni sadržaji, osmišljeni tako da istovremeno zabave, inspirišu i informišu. Izložba fotografija regiona Srbije i tradicionalnih narodnih nošnji pruža vizuelni uvid u bogatstvo domaće kulture i turističkih potencijala, dok interaktivni porodični kviz okuplja decu i odrasle u zajedničkom iskustvu učenja i nadmetanja, podstičući radoznalost i interesovanje za putovanja, svet i Ekspo vrednosti. Najuspešnijim učesnicima biće dodeljeni vaučeri za putovanje po Srbiji, kao dodatni podsticaj za istraživanje domaćih destinacija.

Najmlađi posetioci dočekuju se u posebno dizajniranom Dečijem kutku, gde kroz kreativne radionice, slagalice i interaktivne igre istražuju svet na njima blizak i razumljiv način. Dodatnu vrednost celokupnom programu daju kreativne i zanatske radionice realizovane u saradnji sa Etno mrežom, koje povezuju savremeni Ekspo koncept sa bogatim kulturnim nasleđem Srbije. Kroz direktno učešće u procesima veza, tkanja i pustovanja, posetioci dobijaju priliku da ponesu sa sobom jedinstven, lično izrađen suvenir i iskustvo koje ostaje dugo nakon završetka Sajma.

Sve ove aktivnosti zajedno čine Ekspo 2027 prostor mestom koje se ne obilazi usput, već se doživljava. Zato je poziv svim posetiocima jasan: izdvojite vreme za zajednički Ekspo 2027 i TOS štand u Hali 4 i Ekspo 2027 Plejgraund u Hali 5, uključite se u programe, osetite atmosferu buduće međunarodne izložbe i postanite deo priče koja već danas povezuje Srbiju sa svetom.