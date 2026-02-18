Slušaj vest

Preostalo je još samo nekoliko nedelja za sve koji žele dobrovoljno uplatiti doprinose za 2025. godinu u nemački sistem obaveznog penzijskog osiguranja (Deutsche Rentenversicherung). Mnogima zakonska penzija u starijoj dobi nije dovoljna, ali određene grupe građana imaju mogućnost da dobrovoljnim uplatama povećaju svoja buduća primanja.

Rok za uplate

Prema nemačkom Zakonu o socijalnom osiguranju (SGB VI), doprinosi za prethodnu godinu mogu se retroaktivno uplatiti najkasnije do 31. marta naredne godine. To znači da se doprinosi za 2025. godinu mogu uplatiti još samo do 31. marta 2026., pa je važno reagovati na vreme.

Ko ima pravo na dobrovoljne uplate?

Pravo na dobrovoljne doprinose imaju sve osobe starije od 16 godina koje nisu obavezno osigurane.

To obuhvata:

samozaposlene koji nisu obavezno osigurani

državne službenike

osobe koje trenutno ne rade

nemačke državljane koji žive u inostranstvu

Pravo imaju i oni koji su već delimično u penziji, ali samo do trenutka kada dostignu redovnu starosnu penzijsku dob. Osobe koje već primaju punu starosnu penziju nemaju pravo na dobrovoljne uplate.

Fabrika Foto: Shutterstock

U slučaju nedoumica, preporučuje se direktno kontaktiranje Deutsche Rentenversicherung. Doprinosi se mogu uplatiti za pojedine mesece ili za celu godinu.

Koje su prednosti dobrovoljnih uplata?

Dobrovoljne uplate:

povećavaju buduću mesečnu penziju

pomažu u sticanju minimalnog staža od pet godina, što je neophodno za pravo na penziju

uračunavaju se u 35-godišnji staž potreban za neke modele prevremene penzije

Pored toga, postoje i porezne olakšice - važno je kada je uplata izvršena, a ne za koju godinu se odnosi. Na primer, uplata za 2025. izvršena u martu 2026. može se priznati kao porezna olakšica tek u poreskoj prijavi za 2026. godinu.

Koliko se može uplatiti? Minimalni mesečni dobrovoljni doprinos za 2025. iznosi 112,16 evra,

Maksimalni doprinos 1.497,30 evra mesečno.

Za 2026. gornja granica raste na 1.571,70 evra mesečno. Osiguranici sami odlučuju koliki iznos žele da uplate unutar tog raspona.

Prilikom uplate je važno jasno navesti:

broj osiguranika

napomenu "dobrovoljni doprinosi"

period na koji se uplata odnosi (npr. "01-12/2025")

U suprotnom, uplata može kasniti u evidenciji, pa se preporučuje da se izvrši na vreme, pre isteka roka 31. marta.