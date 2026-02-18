Slušaj vest

Endrej i Martin sa majkom Gordanom od pre šest godina bave se cvećarstvom u Kucuri kod Vrbasa.

Ideja za rasadnik potekla je od Endreja, elektrotehničar automatike, čije je san bio da se oproba u cvećarstvu. U posao su krenuli samostalno bez bankarskog kredita i predhodnog znanja o cveću i cvećarstvu.

PG „Bajor” gaji samo sezonsko cveće, gotovo sve vrste, ali se trude da imaju neko posebno koje nemaju drugi cvećari da bi konkurencijom privukli mušterije i za drugo.

- Sve što postoji od cveća imamo u plastenicima i bašti.To su muškatle, surfinija - viseće petunije, petunije, jadranske lepotice, sitan rasad. Posebno gajimo karanfile i margare, koji nisu česti u rasadnicima, a nemamo zumbule i ciklame jer njih imaju svi cvećiri - kazala je Gordana Bajor.

Endrej je glavni za proizvodnju cveća dok Martin tokom sezone radi kao kuvar, ali je tokom godine u rasadniku podjednako uposlen i u proizvodnji i prodaji.

- U selu nemamo konkurenciju, osim što ima ljudi koji se bave preprodajom cveća, ali, iskreno rečeno, najmanje cveća prodamo u Kucuri. Naše tržište su veliki gradovi: Novi Sad, Subotica, Sombor, Zrenjanin i u proteklih nekoliko godina Vrbas. Imamo i nekoliko rasadnika u Subotici koji kupuju od nas cveće naveliko i u kompenzaciji sa rasadnikom iz Subotice koji se bavi četinarima razmenjujemo cveće - kazala je Gordana.

Banka kreditira gazdinstvo Gordana Bajor kaže da su u cvećarstvu uspeli bez dinara podsticaja, mada su više puta konkurusali za državni novac. - Nijedna domaća banka nije htela da nam odobri kredit jer nismo imali svoj kapital. Jedino je turska banka Hal, koja ima predstavništvo u Novom Sadu, pritekla u pomoć. Njihovi službenici su bili kod nas, videli čime se bavimo i shvatili da posao vredi kreditirati.

Posle šest godina bavljenja cvećarstvom zadovoljni su kako u poslu napreduju. U cvećarstvu treba mnogo novca za plastenike, grejanje, repromaterijal, zemlju, saksije... Istovremeno, troškovi ulaganja su svake godine veći a cena cveća se ne menja već četiri godine. U takvom raskoraku i zarada biva manja.

Ali se ide napred. Svake godine PG „Bajor” ide korak dalje u uvećavanju gazdinstva.

- Glavno je da su sinovi zadovoljni. Sa plastenicima koje imamo ne mogu živeti dve porodice, kada se jednoga dana ožene. Zato razmišljamo da se širimo, kupljen je plac za nove plastenike.Uz raznorsno i kvalitetno cveće do sada smo sve uspeli da prodamo i nadamo se da će tako biti i kada cveća budemo imali neuporedivo više nego sada - kazala je Gordana Bajor.