Slušaj vest

U Gradskoj kući u Kragujevcu sinoć je održan sastanak gradonačelnika sa proizvođačima mleka koji nisu zadovoljni niskom otkupnom cenom i posledicama koje ona ima po održivost domaće proizvodnje. Kako je saopšteno iz gradske uprave, cilj sastanka bio je otvoren i konstruktivan razgovor o aktuelnoj situaciji u sektoru mlekarstva, razmatranje zahteva proizvođača, kao i traženje mogućih rešenja u interesu poljoprivrednika i stabilnosti tržišta.

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić je poručio da je dijalog jedini održiv put ka rešavanju problema, naglasivši da je najvažnije da se razgovara otvoreno i odgovorno. Podsećajući da je Kragujevac grad vrednih ljudi i dobrih domaćina, istakao je da su vrata Gradske kuće otvorena za sve poljoprivrednike.

Foto: grad Kragujevac

- Moja obaveza kao gradonačelnika jeste da budem dostupan svakom građaninu i da razgovaram o problemima koje, u okviru svojih nadležnosti, lokalna samouprava može da rešava. Verujem da je svaki razgovor korak bliže rešenju, jer je to u interesu i poljoprivrednika i države - istakao je Dašić, ocenivši da je sastanak bio konstruktivan i koristan.

Tokom sastanka, kako je navedeno, proizvođači mleka su imali priliku da putem telefona postave pitanja i razmene stavove sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Draganom Glamočićem.

Gradonačelnik je dodao da je situacija na tržištu mleka posledica širih, uključujući i geopolitičke okolnosti, te da problem traje od decembra, ali da se u narednom periodu očekuju pomaci. Takođe je najavio da će obići gazdinstvo svakog domaćina koji je bio na sastanku, radi sagledavanja konkretnih problema koje grad može da rešava na lokalnom nivou.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Proizvođači mleka ocenili su da je razgovor sa gradonačelnikom bio koristan i da je važno što je uspostavljen direktan kanal komunikacije sa lokalnom samoupravom. Dragoslav Stojanović iz Pajazotova ukazao je da problem sa otkupnom cenom mleka traje od decembra i da aktuelne blokade dodatno opterećuju svakodnevni život i funakcionisanje velikog broja građana, naglasivši da deo dešavanja na terenu nije isključivo u vezi sa poljoprivrednicima, već da pojedine grupe zloupotrebljavaju situaciju.

Vesna Mošić iz Velikih Pčelica i Milija Miloradović iz Dobrače ukazali su da je pad otkupne cene počeo još krajem prošle godine i da je doveo u pitanje opstanak brojnih poljoprivrednih domaćinstava i istakli veliko poverenje u predsednika Republike i nadu da će on, kao i u ranijim kriznim situacijama u oblasti poljoprivrede, pronaći održiva rešenja.