Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da saradnja sa Indijom u oblasti odbrane može imati izuzetno veliki značaj za Srbiju, naročito kada je reč o izvozu municije.

- U današnjem svetu gde god da izvezemo municiju uvek se neko ljuti, ako izvezemo u Indiju onda niko neće da se ljuti - rekao je Vučić u Indiji, gde učestvuje na Samitu o veštačkoj inteligenciji.

On je naglasio da su vođeni razgovori o načinima rešavanja aktuelnih izazova, kako bi fabrike odbrambene industrije nastavile da rade punim kapacitetom i kako magacini i zalihe ne bi ostajali puni.

- Kako i na koji način da rešavamo naše probleme, da nam fabrike (odbrambene industrije) rade i da nam magacini i stokovi ne budu puni.

Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen

Vučić je dodao da država mora da pronađe odgovarajuće modele za olakšan ulazak indijskih državljana u Srbiju, podsetivši da je bezvizni režim sa Indijom ukinut zbog zahteva Evropske unije.

- Gledaćemo da presečemo to politički i vidimo kako da najkraći način nađemo to rešenje da bismo omogućili dolazak većeg broja investitora - rekao je Vučić.

On je ocenio da se otvaraju veoma značajne mogućnosti za poslovanje Srbije na indijskom tržištu, kao i za dolazak srpskih investicija, ali i dolazak talentovanih stručnjaka iz Indije koji bi radili na razvoju suverenog modela veštačke inteligencije.

- Jer ovde možemo da sve što proizvedemo u Srbiji, ali i sve što ovde proizvedemo u većem obimu takođe da prodamo i da zaradimo na ozbiljan način - izjavio je Vučić.