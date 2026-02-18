Slušaj vest

Dobiti otkaz kao tehnološki višak ne znači da je priča završena. Naprotiv, kako objašnjavaju advokati, period nakon prestanka radnog odnosa često je ključan za zaštitu prava zaposlenog.

Radnicima se savetuje da u naredna tri meseca prate oglase bivšeg poslodavca, jer zakon zabranjuje zapošljavanje druge osobe na istim poslovima u tom roku. Ako se pojavi konkurs za isto ili suštinski slično radno mesto, to može biti osnov za tužbu. Sudovi, pritom, ne gledaju samo naziv pozicije, već stvarni opis posla i odgovornosti - formalno „preimenovanje“ radnog mesta ne znači da je otkaz zakonit.

Prema njegovim rečima, nezakonit otkaz najčešće se javlja u tri situacije:

1. Kada poslodavac nije ispoštovao proceduru (nije doneo program rešavanja viška ili nije jasno definisao kriterijume),

2. Kada su kriterijumi postojali, ali nisu pravilno primenjeni,

3. Kada uopšte nije bilo stvarnih tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena koje bi opravdale višak.

Zakon predviđa da se pre otkaza moraju razmotriti sve mogućnosti za zadržavanje zaposlenog - premeštaj na druge poslove, prekvalifikacija, rad sa nepunim radnim vremenom ili angažovanje kod drugog poslodavca.

Kod većeg broja otpuštanja obavezno je donošenje posebnog programa. Zaposleni ne bi trebalo olako da potpisuju sporazumni raskid ugovora, jer time mogu izgubiti pravo na otpremninu, novčanu naknadu i druga prava koja im pripadaju kao tehnološkom višku.